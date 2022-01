5 filmes que estrearam esta semana na Netflix

Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar: tem novidade na Netflix! Sim, chegaram novos títulos no catálogo para fechar o mês de janeiro, que teve mais de 40 inclusões na plataforma, entre filmes e séries, contando com novas temporadas, produções originais e outras obras. Aproveite seu investimento no serviço e assista a tudo que você tem direito. Quer saber as principais estreias do final de semana, chega mais que a Revista Bula te conta. Destaques para “Amandla”, de 2022, de Nerina De Jager; “The Falls”, de 2021, de Mong-Hong Chung; e “Três Canções para Benazir”, de 2021, de Elizabeth Mirzaei e Gulistan Mirzaei. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Amandla (2022), Nerina De Jager Impi e Nkosana são dois irmãos que moram na fazenda do senhor Jakob, um homem branco que os acolhe e lhes dá trabalho. Impi acaba se apaixonando pela filha do fazendeiro, Elizabeth, e um dia é descoberto a beijando. Os homens decidem não atacar os irmãos durante à luz do dia, mas à noite. Temendo por sua segurança, Nkosana e Impi fogem e iniciam uma jornada conflitante por suas vidas.

The Falls (2021), Mong-Hong Chung Pin-Wen é uma mãe solteira que trabalha para uma empresa multinacional, enquanto mora com sua filha adolescente, Xiao Jin. Um dia, ela é informada de que haverá um severo corte salarial e que sua filha será forçada a fazer quarentena após um colega de classe testar positivo para coronavírus. Pin-Wen também é obrigada a fazer home-office por exigência da empresa. Em casa, Xiao se isola em seu quarto e aproveita as suspeitas de estar com Covid-19 para não se comunicar com a mãe. A relação entre mãe e filha fica cada vez mais deteriorada, conforme ficam isoladas juntas e precisam enfrentar uma realidade como nunca haviam vivido antes.

Três Canções Para Benazir (2021), Elizabeth Mirzaei e Gulistan Mirzaei Shaista Khan é um afegão que fabrica tijolos e quer se alistar ao exército de seu país. Ele aspira um emprego melhor para poder fornecer mais para sua esposa, Benazir, e sua família. Com uma educação precária e o desejo de retornar à escola para terminar os estudos incompletos, Shaista também quer ser o primeiro de sua tribo a ser um soldado. Apesar do incentivo de alguns, ele também recebe a resistência de familiares e membros de sua comunidade acerca de suas escolhas.

Inimiga Perfeita (2020), Kike Maíllo Jeremiasz Angust é um arquiteto que está em uma viagem à Paris para uma conferência. Depois do evento, ele pega um táxi para chegar ao aeroporto e, no caminho, conhece Texel Textor, uma adolescente que o faz, acidentalmente, perder o voo. Enquanto espera no saguão pelo próximo voo para Varsóvia, Texel aparece novamente e o convence a ouvi-la compartilhar algumas histórias horríveis e intrigantes de sua infância.