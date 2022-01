10 filmes na Netflix para acalmar o coração e elevar o espírito

Não é sempre que estamos bem. Alguns dias, as preocupações, ansiedades e problemas do cotidiano trazem angústia e sofrimento para o coração e que às vezes não conseguem ser expressos por palavras. A gente espera por um milagre, um toque na alma ou algum sinal de que tudo irá ficar bem. Se você está à procura de algo que possa te trazer alguma paz ou conforto, a Revista Bula te dá dicas de filmes, disponíveis no catálogo da Netflix, que possuem reflexões poderosas e que te farão sentir melhor. Destaques para “Milagre Azul”, de 2021, de Julio Quintana; “Kardec”, de 2019, de Wagner de Assis; e “A Cabana e Seus Segredos”, de 2018, de Stephan Blinn. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Milagre Azul (2021), Julio Quintana Baseado em uma história real, “Milagre Azul” conta a história da Casa Hogar, um orfanato que está à beira da falência. O dono do abrigo, Omar, se inscreve em um campeonato de pesca para tentar impedir que o governo feche o local. Na companhia do capitão do barco, Wade, e três crianças, o tutor sai em uma aventura em alto mar, com poucas chances de sucesso, para salvar o futuro da Casa Hogar.

Kardec (2019), Wagner de Assis Professor Rivail não é muito simpático à Igreja Católica. Um intelectual parisiense versado em várias línguas, ele é membro da Real Academia de Ciências Naturais. Na França, onde mora em meados do século 19, a nova moda é se sentar em uma sessão à espera de que os espíritos dos mortos levitem sobre a mesa e tentem se comunicar. Rivail, que costuma zombar dos truques usados pelos charlatães, decide estudar a mediunidade. Ao se aprofundar nas pesquisas sobre o sobrenatural, se torna pioneiro da doutrina espírita.

A Caminho da Fé (2018), Joshua Marston Carlton Pearson é um carismático bispo afro-americano que lidera uma próspera igreja evangélica em Tulsa. Sua congregação, assim outros grandes templos, tem visibilidade na televisão e fiéis por todo país. Ela funciona como um negócio, financiado pelos membros mais leais da comunidade. Após um noticiário informar sobre um massacre em Ruanda, Pearson ouve a voz de Deus dizer que as crianças ruandesas não podem ser abandonadas. Conforme a mensagem se torna uma missão no coração do bispo, outros cristãos, que acreditam que os não-fiéis não são dignos da salvação, se opõem culminando em um intenso confronto com a hierarquia pentecostal.

Somos Todos Iguais (2018), Michael Carney Ansioso em reparar os danos de uma traição recente, Ron Hall concorda em acompanhar sua esposa, Debbie, em um abrigo onde ela realiza trabalhos voluntários. Lá, Ron desenvolve uma amizade improvável com um morador de rua supostamente violento, Denver. No abrigo, ele supera a hostilidade inicial de Denver e aprende os detalhes de sua comovente história pessoal.

Milagres do Paraíso (2016), Patricia Riggen Anna é uma criança com um problema gastrointestinal incurável e mortal. A doença de Anna se soma aos problemas financeiros da família, que fazem a mãe, Christy, começar a duvidar de sua fé e a questionar as razões de Deus. Mesmo assim, Christy se recusa a se sentar e esperar por uma solução, então ela e Anna se inscrevem para uma droga experimental que oferece nova esperança.

Ressurreição (2016), Kevin Reynolds Clavius é um soldado romano de alto escalão, que recebe a incumbência de proteger o túmulo de um profeta que diz ser filho Deus e acaba de ser crucificado. Quando o túmulo aparece aberto e os guardas desaparecidos, assim como o corpo do falecido, Clavius tem de rastrear os discípulos do profeta e descobrir o que houve. Ao encontrar o homem vivo, ele é forçado a reavaliar suas crenças.

Talento e Fé (2015), Andrew Erwin e Jon Erwin A escola Woodlawn High School acaba de passar pela dessegregação, em 1973, e passa a aceitar os primeiros jogadores negros no time de futebol americano. Hank Erwin é um pastor cristão que quer trabalhar com o time do colégio para inspirá-lo a “aceitar Jesus”. Então, ele pede ao treinador Gerelds para conversar com os atletas. Após uma hora de reunião, Hank milagrosamente converteu quase toda a equipe ao evangelho e os transforma em uma verdadeira irmandade. O grupo deixa de lado suas diferenças raciais para colocar a amizade e o futebol acima de tudo.