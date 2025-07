4 filmes sob demanda no Prime Video que vão fazer você ficar em casa no fim de semana

O Prime Video é aquele tipo de streaming indispensável. Além de ser uma das plataformas com os maiores acervos, é, também, um dos melhores. Os filmes livres e os pagos são sensacionais. Sim, estamos falando de qualidade. Se você procurar no catálogo, vai encontrar títulos premiados, de grandes diretores, produções autorais, cults e sucessos do cinema. Simplesmente os melhores filmes dos últimos tempos estão quase todos por lá. Por isso, a gente sempre dá uma espiadinha para ver se tem novidade. Adivinha? Tem, sim. E aqui a gente separou 4 filmes que chegaram nas últimas semanas para você maratonar.

Se você quer economizar, está cansado demais para sair para a praia, o barzinho ou a balada e só pensa em como gastar o fim de semana esparramado no sofá, te apresentamos a melhor solução: uma lista de filmes que vai te manter ocupado, mas sem pressionar seu cérebro. Aqui, a diversão e a qualidade se unem para entregar um bom entretenimento. Você vai se sentir em uma spa dentro de sua própria casa, porque os filmes selecionados são perfeitos para todos os gostos e estilos. De romance juvenil a drama histórico, de documentário de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos ao thriller dramático: a Revista Bula te dá as mais variadas opções.

Então, prepare-se para chegar do trabalho nesta sexta-feira, tomar um banho quentinho, vestir seu pijama, se jogar no sofá para só levantar de novo na segunda-feira. Com as opções que trazemos, o tédio não é uma opção. Os títulos são novos e fresquinhos. Estoure uma pipoca e pegue o Guaraná Antártica na geladeira que a sessão de cinema vai começar.

Becoming Led Zeppelin (2025), Bernard MacMahon Divulgação / Paradise Pictures Este documentário autorizado oferece uma visão inédita da formação e ascensão meteórica do Led Zeppelin. Dirigido por Bernard MacMahon e escrito por MacMahon e Allison McGourty, o filme explora as origens musicais e pessoais dos membros da banda: Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham. Utilizando imagens raras e inéditas, incluindo gravações de ensaios e apresentações de 1969, o documentário revela o processo criativo que levou à criação de alguns dos maiores sucessos do rock. Com entrevistas atuais com Page, Plant e Jones, além de gravações inéditas de Bonham, o filme oferece uma perspectiva íntima da dinâmica da banda e dos desafios enfrentados em seus primeiros anos. “Becoming Led Zeppelin” é uma jornada cinematográfica que celebra o legado de uma das bandas mais influentes da história da música.

As Quatro Estações do Amor (2024), Tiffany Paulsen Divulgação / Republic Pictures Em meio ao cenário vibrante das mudanças sazonais, dois adolescentes, Remi e Barnes, cruzam caminhos durante um outono inesperado. Com apenas quatro dias para se conhecerem, eles embarcam em uma jornada íntima onde descobrem afinidades, sonhos e inseguranças. A narrativa acompanha o amadurecimento desses jovens enquanto transitam pelas estações de suas vidas, onde cada encontro, silêncio e gesto simples carrega o peso da descoberta e da efemeridade. Entre paisagens outonais e invernos emocionais, o filme propõe uma reflexão sensível sobre os encontros que nos transformam e as conexões que, mesmo breves, deixam marcas profundas. Com uma direção delicada e atuações carismáticas, a história captura a essência da juventude e seu desejo por significado. É um retrato poético e contemporâneo do amor adolescente, marcado pela intensidade do agora e pela incerteza do futuro.

Bolero – A Melodia Eterna (2024), Anne Fontaine Divulgação / CinéFrance Studios Em 1928, no efervescente cenário cultural de Paris, o renomado compositor Maurice Ravel enfrenta uma crise criativa ao ser comissionado pela coreógrafa Ida Rubinstein para compor a música de seu próximo balé. Bloqueado e atormentado por lembranças de fracassos passados, traumas da Primeira Guerra Mundial e um amor platônico por sua musa Misia Sert, Ravel mergulha em suas memórias em busca de inspiração.Através de uma jornada introspectiva, ele encontra nos sons cotidianos e repetitivos da vida urbana a centelha criativa necessária para dar forma à sua obra-prima: o “Bolero”. O filme não apenas retrata o processo de composição de uma das peças mais célebres da música clássica, mas também oferece um olhar sensível sobre a vida emocional e as complexidades do compositor.