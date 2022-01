‘Turma da Mônica: Lições’ e mais 9 filmes brasileiros que são melhores do que ‘Matrix Resurrections’

Terra em Transe

Ninguém entendeu nada do filme do Glauber Rocha, mas ficamos com a sensação de que o problema somos nós e não a obra. Nossa intuição intelectual indica que existe algum sentido por trás do caos. Acontece o exato oposto com “Matrix Resurrections”. Ficamos lembrando do primeiro filme e pensando: era tão simples, tão direto, tão sofisticado, por que inventaram de “virar gênios”, enchendo as continuações de bobagens sem sentido e malfeitas?