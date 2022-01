5 séries novas e pouco conhecidas que valem a assinatura da Netflix

Guia Astrológico para Corações Partidos (2021), Bindu De Stoppani

Em Turim, Alice Bassi é uma assistente de produção em uma emissora de televisão. Ela ainda está apaixonada pelo ex-namorado, Carlo, com quem trabalha, mas não há a menor possibilidade de eles retomarem o romance, porque o ex está noivo e à espera de um filho com outra mulher. Em busca de um novo relacionamento, ela conhece um guru astrológico, Tio, que se torna seu melhor amigo e conselheiro amoroso. Usando os conhecimentos de Tio, Alice cria um game show com signos para determinar a compatibilidade entre corações solitários em busca de companhia