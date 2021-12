7 filmes de realismo fantástico para assistir na Netflix

Dizem que viver é melhor do que sonhar, mas será mesmo? No mundo da fantasia não há gasolina cara, despertadores e boletos, apenas uma história mirabolante, personagens surreais e poderes ilimitados. Se você ama ler livros ou ver filmes que te levam para universos paralelos e incríveis, vai achar bem interessante essa lista que mistura realidade com muita viagem na maionese. Então, embarque com a Revista Bula nessa aventura rumo ao mundo da lua, onde o terreno é fértil e extremamente frutífero em ideias malucas, idealistas e excepcionais. Entre as produções disponíveis na Netflix, estão “Amor e Monstros”, de 2020, de Michael Matthews; “Ludo”, de 2020, de Anurag Basu. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amor e Monstros (2020), Michael Matthews Um asteroide atingiu a Terra e a deixou completamente destruída, o que permitiu com que insetos e animais mutados geneticamente se transformassem em monstros gigantes que tomaram conta do planeta e aniquilaram quase todos os humanos. Após sete anos vivendo confortavelmente em seu bunker, Joel consegue restabelecer contato com a ex-namorada dos tempos do colégio. Então, decide encarar os perigos do mundo pós-apocalíptico para reencontrar sua amada.

Ludo (2020), Anurag Basu O filme gira em torno de quatro histórias independentes e excêntricas. Na primeira, um ventríloquo, chamado Akash, expõe uma sex tape que pode arruinar o casamento de sua ex-namorada. Em outra, o criminoso Bittu é libertado após seis anos preso e descobre que sua esposa e filha seguiram suas vidas sem ele. Na terceira história, Alok, que dirige um restaurante à beira de estrada, está apaixonado por uma mulher casada, Pinky, e está disposto a resgatar o marido dela que acaba de ser sequestrado. Por último, um vendedor azarado e uma enfermeira, que se sentem vítimas de bullying em seus trabalhos, decidem roubar uma mala cheia de dinheiro.

O Homem Sem Gravidade (2019), Marco Bonfanti Em uma noite chuvosa, uma mulher dá à luz a Oscar, um bebê diferente. Ao sair da barriga, ele flutua como um balão, preso apenas ao cordão umbilical. Com medo de que a criança seja socialmente rejeitada, a mãe e a avó o mantêm preso dentro de casa, sem poder ter contato com outras pessoas. Conforme cresce, o menino se torna mais curioso com o que há lá fora. Já adulto, Oscar vê no jornal o anúncio de um show de talentos e enxerga no concurso a oportunidade de se apresentar para o mundo.

Meine Teuflisch gute Freundin (2018), Marco Petry Lilith é a filha adolescente do diabo, que está cansada do inferno e acha que já sabe o suficiente para desviar os humanos do caminho da virtude. Ela convence o pai que já tem capacidade suficiente para perverter humanos em tempo integral e pede uma chance para demonstrar suas habilidades. Ele deixa com que Lilith passe uma semana em uma pequena cidade, onde ela terá a missão de corromper Greta, de 14 anos, filha de hippies e conhecida por ser uma das garotas mais gentis que o mundo já viu.

Okja (2017), Bong Joon-ho Desde os quatro anos de idade, Mija criou Okja, uma espécie de super porca, ao lado de seu avô. No entanto, a família é apenas uma dentre 26 outras nas quais uma multinacional empresta animais transgênicos a agricultores para serem cuidados e depois transformados em comida. Quando a empresa decide pegar Okja de volta, Mija cruza o mundo com ajuda de alguns protetores de animais para salvá-la.

PK (2014), Rajkumar Hirani Um alienígena fica preso na terra sem nenhum pertence, exceto um medalhão que serve para chamar sua nave espacial para resgatá-lo. Quando tem o amuleto roubado, o alienígena se informa de que os bandidos devem tentar vendê-lo em Delhi. Ao pedir informação sobre o item roubado na cidade, alguém diz a ele que “somente Deus poderia ajudá-lo”. Então ele inicia suas buscas por Deus e se envolve em uma série de confusões.