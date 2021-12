10 filmes novos deliciosos para ver esse final de ano na Netflix e esquecer todos os problemas de 2021

Passamos o ano inteiro indicando várias produções disponíveis no catálogo da Netflix. Fizemos listas com todos os gêneros possíveis, os humores, lançamentos de todas as décadas e de várias nacionalidades. Escrutinamos todos os cantos da plataforma para indicar aos nossos leitores absolutamente tudo que há disponível. Queremos que você aproveite ao máximo seus streamings, explore todas as suas emoções e conheça muitos filmes e muitas séries. Que o seu entretenimento em 2022 seja ainda maior e mais intenso. Mas, antes, queremos indicar mais algumas produções para fechar seu 2021 com chave de ouro. Calma, essa não é a última lista do ano ainda. Mas aqui vão algumas obras para sacodir toda poeira de desânimo e mau-humor que possa ter restado. Entre eles, “A Fita Cassete”, de 2021, de Valerie Weiss; e “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Fita Cassete (2021), Valerie Weiss Às vésperas dos anos 2000, Beverly encontra uma fita cassete cheia de músicas gravadas por seus falecidos pais durante a adolescência. Criada pela avó e tia, ela encontra na recordação uma oportunidade para aprender um pouco sobre quem eles eram. Porém, há um problema, a fita está com defeito. Beverly terá que recorrer a um dono de loja de discos que irá ajudá-la a conseguir descobrir as canções.

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Exército de Ladrões: Invasão na Europa (2021), Matthias Schweighöfer O filme antecede a história de “Army of Dead” e mostra como Ludwig Dieter, um arrombador de cofres alemão, entrou para o crime depois de ser recrutado enquanto trabalhava como caixa de banco. Ele se junta a uma pequena equipe de ladrões experientes e tentam roubar três dos cofres mais seguros do mundo. A história ainda se passa nos estágios iniciais do apocalipse zumbi.

Não Olhe para Cima (2021), Adam McKay Kate Dibiasky, uma estudante de astronomia, e seu professor, dr. Randall Mindy, descobrem um cometa orbitando no sistema solar em rota de colisão com a Terra. A apenas seis meses do impacto, eles precisam chamar atenção da grande mídia para alertar a humanidade, que não parece se importar tanto, pois está ocupada demais com as redes sociais.

Polônia à Flor da Pele (2021), Veronica Andersson e Filip Hillesland Seis pessoas diferentes, cujos nomes nunca são mencionados explicitamente, são colocados em situações difíceis e que, aparentemente, podem ser resolvidas sem derramamento de sangue. No entanto, os incidentes ocorrem em momentos críticos, quando as personagens são praticamente uma panela de pressão prestes a explodir. As histórias são contadas de maneira cômica, ofensiva e absurda.

Um Crush para o Natal (2021), Michael Mayer Após o término de um namoro recente, Peter está desesperado para evitar o julgamento de sua família sobre sua condição de solteiro. Ele, então, convence Nick, seu melhor amigo e colega de apartamento, a passar o Natal na casa de seus pais e fingir que são um casal. Conforme o relacionamento de mentirinha se desenrola, eles acabam cada vez mais envolvidos um pelo outro.

Una Navidad no Tan Padre (2021), Raúl Martínez Don Servando foi expulso de seu asilo por agredir uma enfermeira com sua bengala e agora é obrigado a viver com o filho, Fran, e a nora, Alma. Quando sua família vai passar as férias na casa da tia de Alma, Alicia, Servando decide fazer dela sua nêmesis. Apesar da família tentar criar memórias afetivas e aproveitar o tempo na praia, Servando está determinado a assumir o controle das férias e passar o máximo de tempo longe de Alicia, uma senhora de personalidade forte. A guerra entre os dois irá separar a família e arruinar o Natal ou eles colocarão o orgulho de lado e se lembrarão do verdadeiro motivo das festas de fim de ano?

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.