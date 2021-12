10 lançamentos quase perfeitos na Netflix que você provavelmente não viu

Família Yakuza (2021), Michihito Fujii

Após o pai se suicidar por conta do vício em drogas, Kenji vive uma vida sem propósitos, até que encontra com o chefe da Yakuza e logo se torna um membro da máfia. À princípio, Kenji encontra na organização criminosa uma família e uma boa forma de lidar com os problemas e de ter oportunidades fáceis na vida. No entanto, quando ele se apaixona por Yoda Kudo, uma acompanhante em uma das boates da quadrilha, ele deseja deixar o crime e viver uma vida tranquila e honesta com sua própria família, mas sair da Yakuza não será tão fácil quanto foi entrar.