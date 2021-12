Drama coreano, que derreterá as calotas polares do seu coração, é a melhor série de romance da Netflix, em 2021

A boa notícia de uma série que vai te prender em todos os episódios com seus personagens carismáticos, engraçados e cheios de falhas e manias, também vem acompanhada de um péssimo spoiler: as chances de uma segunda temporada são quase nulas. A maioria dos doramas possuem roteiros bem fechadinhos, com começo, meio e fim. Assim é “Hometown Cha-cha-cha”, uma série de dirigida por Yoo Je Won e escrita por Shin Ha-Eun, um remake do filme “Mr. Handy”, de Kang Seok-beom.

O enredo é assim, Yoon Hye Jin é uma dentista jovem e bem-sucedida que decide desafiar sua chefe e dar uma guinada em sua carreira. Discordando sobre os tratamentos oferecidos aos pacientes pela dona da clínica odontológica onde ela trabalha, em Seul, Yoon Hye Jin decide pedir demissão, se mudar para a cidade costeira de Gongjin e abrir sua própria clínica. Durante uma série de incidentes desastrosos, ela conhece o líder comunitário Chefe Hong, um rapaz que, apesar de prestativo e querido por todos, tem um passado misterioso que ninguém sabe, realmente, se é bom ou ruim.

Ambos possuem personalidades completamente diferentes. Enquanto Yoon Hye Jin é focada, arrogante e ambiciosa, Chefe Hong não faz planos para o futuro, vive de bicos e detesta coisas sofisticadas. Não demora para que, entre pirraças e provocações, o casal improvável logo se apaixone.

O romance pode não ser a coisa mais original que você já viu na televisão, mas o ponto forte de “Hometown Cha-cha-cha” é a dinâmica entre os moradores da cidade. Como toda pequena vizinhança, ninguém escapa das fofocas, que acabam virando o alívio cômico da trama. Os personagens que orbitam em torno do casal têm suas histórias e dramas pessoais desenvolvidos ao longo dos episódios, por flashbacks. E, mesmo que às vezes sejam caricatos, a gente acaba sentindo uma baita simpatia por todos.

Com clima de novela das 18h e muita leveza, a série acaba sendo uma ótima programação para quem quer uma maratona de relaxamento e entretenimento. A comédia é sutil e ingênua, às vezes quase pastelão, e o mais importante, pode ser vista por toda a família sem nenhuma preocupação com conteúdo impróprio para crianças. Embora haja revelações bombásticas sobre o passado de Chefe Hong, há uma certa preocupação, por parte da edição, em ser discreto em cenas que poderiam ser chocantes.

Se você é do tipo de espectador que se derrete com cenas melosas e arrebatadoras, vai encontrar em “Hometown Cha-cha-cha” a inspiração perfeita para recarregar seu coração com romantismo.