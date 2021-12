O Homem-Aranha de Tom Holland é só um mini-Homem de Ferro

Esse vídeo é um julgamento. No banco dos réus, o Homem-Aranha interpretado por Tom Holland. Essa é ou não é uma boa caracterização do personagem mais famoso da Marvel? Tom Holland merece usar o universo azul e vermelho? Depois da estreia de Tom Holland no filme “Capitão América: Guerra Civil” a expectativa ficou alta para seu filme solo, “De Volta ao Lar”. De modo geral, a maioria aprovou o ator, o uniforme e a ambientação. Porém, com o tempo e o acúmulo de participações em outros filmes, começaram as críticas. Uniforme que mais parece uma armadura, com inteligência artificial e recursos altamente tecnológicos. Homem de Ferro demais e Tio Ben de menos. E como ficou o lançador de teias? Acertaram ou erraram? A opção por uma tia May mais jovem foi acertada? E a MJ que não se sabe exatamente se é ou não a Mary Jane dos quadrinhos? E as motivações do “amigo da vizinhança”? Estavam corretas ou foram deturpadas?

Claro, inevitavelmente também vieram as comparações com as principais versões anteriores: a trilogia clássica dirigida por Sam Raimi, onde Tobey Maguire interpreta o protagonista, e a fracassada trilogia de dois filmes de Mark Web, com Andrew Garfield como o aracnídeo. Se convencionou afirmar que Tobey Maguire é o melhor Peter Parker e Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha. Mas como fica Tom Holland neste cenário? Assista o vídeo e tenha sua resposta.

Com o novo filme do personagem, “Sem Volta para Casa”, chegando nos cinemas e com a confirmação de mais três filmes que serão produzidos nos próximos anos, chegou o momento de colocar em perspectiva o projeto como um todo. A Marvel está na direção certa ou precisa reavaliar o arco dramático desse Homem-Aranha? É melhor que volte para Sony? O Homem-Aranha deu certo contracenando com outros heróis no cinema? Chegou a hora do Venon aparecer? Perguntas que todos os fãs se fazem. Precisam ser respondidas. Afinal de contas, grandes poderes geram grandes responsabilidades.