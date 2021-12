7 filmes novos da Netflix que transformarão seu final de semana no melhor programa de 2021

Quando falam em “fim de semana” o que vem à sua mente? Apostamos que apenas coisas boas, não é mesmo? Piscina, churrasco, descanso, família, amigos, verão, cerveja, filme… Os melhores momentos de nossas vidas são mais simples do que imaginamos. Não é preciso pagar caro, planejar demais, se produzir muito. Os dias que ficam guardados na memória sempre nos pegam de surpresa e fazem parte do cotidiano, como o cheiro do seu filho, assistir televisão ao lado da família no domingo à tarde, um prato que a sua mãe faz, algo que seu pai te ensina. A Revista Bula separou alguns filmes que vão ajudar a tornar seu final de semana ainda mais especial. Entre eles, “A Mão de Deus”, de 2021, de Paolo Sorrentino; “Ataque dos Cães”, de 2021, de Jane Campion; e “Imperdoável”, de 2021, de Nora Fingscheidt. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Mão de Deus (2021), Paolo Sorrentino Fabietto Schisa tem 17 anos e vive em Nápoles, durante os anos 1980. Introspectivo, ele encara os acontecimentos ao seu redor sem muita emoção, até que alguns eventos mudam tudo. Um deles é a ida de Diego Maradona, seu maior ídolo, à sua cidade. Outro, é um acidente trágico envolvendo sua família, que o obriga a amadurecer. O despertar de uma paixão pelo cinema também o ajuda a encontrar um novo sentido para a vida.

Ataque dos Cães (2021), Jane Campion A história é ambientada em 1920, em Montana, onde os irmãos Phil e George Burbank administram um rancho. Durante uma viagem para fora da cidade, George conhece Rose, uma mulher viúva e mãe do adolescente Peter. Os dois se apaixonam e se casam. Enquanto o garoto passa a viver em um colégio interno, Rose agora é a nova moradora do casarão dos Burbank. Mas, ao contrário da vida romântica que havia sonhado ao lado de George, ela passa a viver um verdadeiro tormento com seu cunhado, que sabe como torturá-la emocionalmente. Quando Peter sai de férias e fica hospedado na casa, as violências psicológicas praticadas por Phil se intensificam.

Imperdoável (2021), Nora Fingscheidt Ruth Slater matou dois policiais e cumpriu longos anos de cadeia antes de ganhar sua liberdade. De fora da prisão, Ruth se depara com uma sociedade que não está disposta a perdoar seus erros do passado. Mesmo tendo cumprido sua pena, Ruth não tem redenção. Como consequência de suas ações, sua irmã mais nova agora vive uma vida problemática. Enquanto isso, o filho de um dos policiais mortos por Ruth planeja se vingar dela.

Tick, Tick… Boom! (2021), Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

Viagem ao Topo da Terra (2021), Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.

As Ondas (2019), Trey Edward Shults Tyler é um adolescente feliz e bem-sucedido na Flórida. Ele namora a bela Alexis e é um atleta de sucesso. Apesar da vida aparentemente fácil, ele tem um pai severo chamado Ronald, que faz questão de lembrá-lo que jovens negros precisam se esforçar dez vezes mais que os brancos. Ele acredita que a pressão sobre Tyler é realmente necessária para moldar o futuro do rapaz. Quando Tyler sofre uma lesão no ombro, seu mundo começa a desabar. Suas perspectivas para entrar em uma boa faculdade como atleta começam a ir pelo ralo. Ele não tem estrutura para ver todo o planejamento de sua vida se desmoronar. Como se não bastasse, Alexis revela que está grávida.