Homem-Aranha é só uma cópia barata do Batman

Em poucos dias vai estrear o novo filme do “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, terceira parte da trilogia que começou com “De Volta para Casa”, seguido por “Longe de Casa”. O primeiro é bastante divertido, apesar de irregular. O segundo é fraco, apesar de alguns bons momentos e boas ideias. O que esperar do terceiro? A despeito da atual versão do Escalador de Paredes ser controversa, a expectativa dos fãs está alta. Há registro de lutas corporais e ingressos sendo vendidos por mais de 100 dólares em sessões de pré-estreia.

A produção é cercada de mistérios. Os diversos supostos “vazamentos” de cenas das filmagens, especulações sobre o elenco e o enredo e, principalmente, o último trailer prometem um filme, no mínimo, diferente dos anteriores.

O trailer mostrou que será um festival de vilões lutando contra o herói. Vai ter Duende Verde, Doutor Octopus, Electro e muito mais. Vai ser um grande “massa véio” cinematográfico! Mas aqui chegamos no tema principal deste texto. Já reparou o quanto a galeria de vilões do Homem-Aranha é estranhamente parecida com os inimigos do Batman? Sim, isso mesmo. Vejamos: começando com Coringa e Duende Verde, os arqui-inimigos. Psicopatas marcados pelo sorriso grotesco, agentes do caos e com a paleta de cores parecida. O que pensar? E o Cara de Barro e Homem de Areia? Aqui basta acrescentar água que um vira o outro. Calma que piora, ou melhora, dependendo do ponto de vista: Mulher Gato e Gata Negra. Mesmo totem. Ladras que se tornam amantes dos heróis. Uniformes praticamente iguais. Como interpretar esse fenômeno? Será plágio? Será mera coincidência? Inconsciente coletivo? Fenômeno paranormal? Telepatia? Problemas de patentes?

Neste vídeo tentamos solucionar essa “charada”, desvendar esse “mistério”. Epa! Olha aí, aconteceu de novo! Santa coincidência, Batman! Nem na Feira da Fruta!