10 melhores filmes de ação da Netflix em 2021

Fim de semana não é sinônimo de tédio. Pode significar descanso, preguiça, ócio…, mas não tédio. Por isso, a Revista Bula traz várias sugestões de filmes de ação para você se esbaldar de emoção, adrenalina e diversão, mesmo no seu momento de descanso. Pode botar a pipoca para estourar e o refri para gelar. Se jogue no sofá e liga na Netflix. Nessa lista, produções novíssimas lançadas neste ano. Ou seja, muita novidade que você pode ainda não ter visto. Entre as produções, “A Batalha Esquecida”, de Matthijs van Heijningen Jr.; “Alerta Vermelho”, de Rawson Marshall Thurber; e “A Serpente Verde”, de Amp Wong. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Batalha Esquecida, Matthijs van Heijningen Jr. Durante a Batalha do Escalda, em novembro de 1944, três jovens de lados opostos da guerra veem seus destinos entrelaçados por suas escolhas. Um deles, é um piloto holandês lutando em favor dos nazistas. O outro, um piloto britânico. Ainda, uma jovem da resistência. Eles fazem o que podem para conseguir sua liberdade, mas acabam afetando as vidas uns dos outros.

Alerta Vermelho, Rawson Marshall Thurber Um alerta vermelho em busca de uma criminosa habilidosa é emitido pela Interpol e o agente do FBI John Hartley assume a dura missão. Ele terá de capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, Sarah Black. Em sua jornada global para conseguir pegá-la, terá de se unir e se aventurar com um poderoso ladrão de artes, Nolan Booth.

BAC Nord: Sob Pressão, Cédric Jimenez Baseado em uma história real, em 2012, 18 policiais da unidade Bac Nord, na Marselha, foram presos acusados de extorsão e roubo de drogas, alegando que os alucinógenos apreendidos foram usados para pagar informantes em sua tentativa de derrubar um dos traficantes que opera nos subúrbios. Greg, Yass e Antoine são integrantes do esquadrão que acabam infringindo a lei, enquanto recrutam membros de sua unidade em uma operação pouco ortodoxa que culmina na invasão de um esconderijo de traficantes locais. A operação é bem-sucedida, mas meses após se tornarem heróis em seu departamento, o trio é preso pela Corregedoria.

Kate, Cedric Nicolas-Troyan Kate é uma assassina que trabalha para Varrick e tem a missão de exterminar alguns membros da Yakuza. Após atirar em uma de suas vítimas na frente da filha, Kate se arrepende e informa Varrick que não dará continuidade ao trabalho. No entanto, logo ela descobre que foi envenenada com radiação e morrerá em 24 horas. Kate usará o tempo que lhe resta para descobrir quem tramou contra sua vida e se vingar.

Major Grom Contra o Dr. Peste, Oleg Trofim Em São Petersburgo, o major da polícia Igor Grom é honesto, determinado e extremamente eficaz na luta contra o crime. No entanto, às vezes o sistema funciona mal e vilões notórios saem impunes. Até que o Doutor Peste, um vigilante de capa e máscara, surge incendiando impiedosamente, e com transmissão online, criminosos milionários que conseguem se livrar do rigor da justiça com ajuda de status e dinheiro. O caos se instala na cidade, enquanto a fama de “Robin Hood” de Doutor Peste cresce. Igor tenta capturar o vigilante, mas este caso é claramente o mais desafiador de sua carreira.

Nova Ordem Espacial, Sung-hee Jo O filme se passa em 2092 em uma aeronave chamada Victory, que coleta lixos espaciais. Um dia, eles coletam uma criança ciborgue chamado Dorothy, que, na realidade, é uma arma de destruição em massa. À princípio, eles se interessam na recompensa oferecida pelo governo no robô, mas os problemas que Dorothy trará à tripulação serão maiores que o prêmio.

14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses, Torquil Jones Nirmal Purja é um escalador de montanhas que empreende uma jornada aparentemente impossível. Ele lidera um grupo exclusivamente nepalês com objetivo de subir ao topo das 14 montanhas mais altas do mundo. Cada uma delas tem mais de oito mil metros acima do nível do mar. Em seu plano, a empreitada deve ser cumprida em apenas sete meses. O documentário acompanha a trajetória heroica para o sucesso ou fracasso da missão.

Samurai X: A Origem, Keishi Ohtomo Antes de Himura Kenshin conhecer Kaoru, ele era um terrível assassino conhecido como Hitokiri Battousai. O longa-metragem conta a história de quando Kenshin, ainda jovem, se torna o assassino número um da Era Meiji. Mostra sua luta contra o Shogunato durante os últimos dias da era Tokugawa, e como ele ganha a famosa marca “X” em sua bochecha esquerda. Nos primeiros dias de Himura Kenshin como Hitokiri Battousai, ele conhece Yukishiro Tomoe, uma bela jovem aparentemente serena, mas sempre com uma expressão triste. Battousai e Tomoe se apaixonam, mas ele não sabe que Tomoe carrega um grande fardo em seu coração que mudaria a vida de ambos para sempre.

Viagem ao Topo da Terra, Patrick Imbert Fukamachi é um repórter fotográfico que, após décadas obcecado em encontrar um alpinista chamado Habu, o encontra no Nepal. Já idoso e recluso, o escalador afirma ter encontrado uma câmera que pertenceu a George Mallory, um alpinista que tentou escalar o Everest em 1953, mas desapareceu. Conforme os dois se conectam, Fukamachi descobre que o desprezo de Habu por seus adversários de esporte, além de uma vida marcada pela tragédia pessoal, o tornou retraído e isolado. Mas os dois têm mais em comum que o fotógrafo imaginava.