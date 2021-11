10 filmes novos, leves e fofos na Netflix para assistir quando você precisar relaxar

Sem dúvidas o ano de 2021 foi mais difícil do que muita gente esperava. Mais duro até que 2020, o que foi um baita de um plot twist para quem estava ansioso pela virada do ano. Mas, assim como o cinema, a vida é uma aventura. Quem se arrisca a mergulhar nessas águas profundas, tem que estar disposto a se molhar. Mas isso também não quer dizer que a gente deva viver na defensiva, com medo do que virá amanhã ou atormentados pelas dificuldades que entram no nosso caminho. É preciso, sim, ter leveza e bom-humor para superar os perrengues e não surtar. Por isso, a Revista Bula traz uma pitada de doce para seu dia. Confira agora filmes levinhos e tranquilos, disponíveis no catálogo da Netflix. Entre eles, “Não Devíamos Ter Crescido”, de 2021, de Yoshihiro Mori; “Separadamente Casados”, de 2021, de Vivek Soni; e “Um Match de Surpresa”, de 2021, de Hernan Jimenez. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Não Devíamos ter Crescido (2021), Yoshihiro Mori Nos anos 1990, Sato é um jovem que tem sua vida impactada quando conhece a peculiar Kaori. A garota o faz descobrir as alegrias de ter um espírito livre e excêntrico. Sato passa a buscar incessantemente pelo incomum, classificando todos os acontecimentos triviais da vida cotidiana como sem sentido. Após anos distantes, eles se reconectam pelas redes sociais. Vendo que Kaori abraçou a normalidade da vida, Sato se torna uma pessoa desesperada por encontrar significado e propósito na vida

Separadamente Casados (2021), Vivek Soni Sundar e Meenakshi são jovens recém-casados hesitantes e inseguros com o matrimônio e com as tribulações da vida a dois. Tudo se complica ainda mais quando eles precisam encarar a possibilidade de um casamento à distância. Sundar consegue um emprego em Bangalore, enquanto Meenakshi tem que ficar presa em casa, em Madurai. Será que eles conseguirão conciliar as diferenças?

Um Match Surpresa (2021), Hernan Jimenez Natalie Bauer é uma mulher que mora em Los Angeles e se apaixona por um homem aparentemente perfeito com quem conversou em um aplicativo de namoro. Ela impulsivamente viaja até a cidade do crush, durante as festividades de Natal, para surpreendê-lo. Ao chegar no lugar, descobre que a pessoa por trás do perfil não é o mesmo da foto.

Really Love (2020), Angel Kristi Williams Quando Isaiah, um pintor emergente na cena artística de Washington encontra a atraente Stevie, uma estudante de direito em Georgetown, em sua mostra de arte, há uma conexão instantânea. Pouco depois eles se reencontram em uma noite com amigos. À medida em que cada um deles lida com conflitos e dúvidas sobre suas carreiras, eles se aproximam e encontram um no outro o equilíbrio que faltava para suas vidas.

Abe (2019), Fernando Grostein Andrade Abe é um adolescente de 12 anos metade israelense e metade palestino e apaixonado por culinária. Com objetivo de unir as famílias com diferenças irreconciliáveis, ele decide promover um jantar de Natal que coloque todos na mesma mesa. Para isso, ele foge de um acampamento de verão para onde foi enviado e conhece Chico, um chefe de comida de rua que irá ajudá-lo em sua missão.

Na Balada do Amor (2019), J.J. Englert e Robert Krantz Três anos após perder a esposa em um trágico acidente de carro, Jimmy ainda está juntando os cacos de sua vida despedaçada. Com baixo desempenho no trabalho, tudo parece estar indo ralo abaixo, mas encontra forças em suas duas filhas, que sonham com que o pai se restabeleça e consiga superar a morte da mãe. Até que Jimmy decide participar de um concurso de dança, onde ele conhece Faith, uma professora destemida que também passou por muitos perrengues nos últimos anos. Eles se tornam parceiros na pista e, com a ajuda um do outro, tentam reconstruir sua confiança no amor.

Resgate do Coração (2019), Ernie Barbarash Kate Conrad é uma típica madame nova-iorquina, que está prestes a sofrer um revés em sua vida. O marido decide pedir divórcio às vésperas da segunda “lua de mel” do casal em um safári africano. Kate decide viajar sozinha, onde passará o Natal longe da família e encontrará um novo propósito para sua vida.

Dear Ex (2018), Mag Hsu e Chih-Yen Hsu Liu acaba de perder o marido e descobre que o beneficiário do seguro de vida do falecido é um amante de longa data, Jay. Em um ato de rebeldia, o filho adolescente de Liu, Song, decide sair de casa e se hospedar na casa de Jay para tentar compreender melhor seu pai. O filme acompanha esses três personagens enquanto eles se reconciliam com a perda do homem que amavam e a bagunça que ele deixou para trás.

Felicidade Por Um Fio (2018), Haifaa Al-Mansour Violet é uma executiva da publicidade obcecada por aparência e que namora o belo médico Clint. Quando ao invés do aguardado pedido de casamento, Clint diz à Violet que ela é incapaz de ser uma pessoa verdadeira por estar preocupada demais em ser perfeita, os dois se separam e logo ele aparece com uma nova namorada. Em um ataque de raiva, Violet raspa a cabeça. De maneira inesperada, a mudança a força a encarar a vida de maneira mais espontânea e natural.