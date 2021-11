10 filmes imperdíveis que irão estrear na Netflix em novembro de 2021

Você piscou e o ano está prestes a acabar. Antes do fim de 2021 ser decretado, não desanime por coisas que não conseguiu fazer. Relaxe e aproveite os filmes que irão estrear na plataforma da Netflix, afinal, se você não conseguiu cumprir aquele objetivo importante em dez meses, não será em 2 que tudo irá se resolver, não é mesmo? Brincadeiras à parte, a vida precisa mesmo de mais leveza, momentos com a família e descanso. Não se martirize tanto se você já sabe que está dando o melhor de si. Sente no sofá, ligue a Netflix e seja feliz. Nesta lista, alguns dos melhores títulos que serão lançados em novembro na plataforma. Entre eles, “7 Prisioneiros”, de 2021, de Alexandre Moratto; “Alerta Vermelho”, de 2021, de Rawson Marshall Thurber; e “A Última Floresta”, de 2021, de Luiz Bolognesi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

7 Prisioneiros (2021), Alexandre Moratto Um grupo de homens do interior se mudam para São Paulo e acabam prisioneiros em um ferro-velho, obrigados a trabalhar para saldar dívidas exorbitantes. Entre eles, Matheus que estava em busca de emprego e agora vive em situação análoga à escravidão, submetido à miséria e violência pelo patrão, Luca. O homem promete que quanto mais eles trabalharem, mais próximos estarão de sua liberdade. Para tentar escapar de sua situação, Matheus acaba entrando em uma incômoda parceria com o chefe.

Alerta Vermelho (2021), Rawson Marshall Thurber Um alerta vermelho em busca de uma criminosa habilidosa é emitido pela Interpol e o agente do FBI John Hartley assume a dura missão. Ele terá de capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, Sarah Black. Em sua jornada global para conseguir pegá-la, terá de se unir e se aventurar com um poderoso ladrão de artes, Nolan Booth.

A Última Floresta (2021), Luiz Bolognesi O documentário retrata a realidade em uma tribo Yanomami, isolada na Floresta Amazônica. O xamã Davi Kopenawa se esforça para manter vivos os espíritos da floresta e as tradições da tribo enquanto a chegada ilegal de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade.

Ferida (2021), Halle Berry Jackie é uma mãe solteira que trabalha em dois empregos e uma boxeadora fracassada que perdeu todas as lutas que enfrentou durante sua vida. Quando as autoridades ameaçam tirar a guarda de seu filho, ela precisa retornar ao octógono em busca de uma vitória para dar ao filho uma vida com dignidade.

Identidade (2021), Rebecca Hall Em 1920, no Harlem, Irene Redfield é uma mulher negra que se finge de branca com uso de maquiagem há anos e consegue enganar, até mesmo, seu marido racista, que não possui a menor pista da identidade dupla da esposa. Anos depois, ela reencontra uma antiga amiga, Clare, que também é uma negra se passando por branca. Ambas encontram conforto e aceitação nessa identidade, mas conforme Clare se torna convidada constante na casa de Irene, um triângulo amoroso entre elas e o marido irá surgir em um terreno de mentiras.

Tick, Tick… Boom! (2021),. Lin-Manuel Miranda Perto de seu 30° aniversário, Jonathan Larson tem que servir mesas para se manter, enquanto escreve um musical quase autobiográfico. Preocupado com a possibilidade de ter optado equivocadamente pela carreira artística, ele se sente pressionado pela namorada, que quer afugentar suas pretensões profissionais, e pela melhor amiga, que abandonou o sonho de ser atriz para ter segurança financeira e por medo da Aids, que lança uma sombra sobre os profissionais da arte.

Vingança e Castigo (2021), Jeymes Samuel Quando criança, Nat Love viu seus pais serem brutalmente assassinados pelo criminoso Rufus Buck, que ainda fez uma cicatriz de cruz virada para baixo na testa do garoto. Agora adulto, Nat é um pistoleiro fora da lei, que ao saber que Buck está fora da cadeia, decide procurá-lo e vingar a morte de seus pais. Nat ainda poderá contar com a ajuda de alguns amigos nessa perigosa aventura pelo Velho-Oeste.

Millennium: A Garota na Teia de Aranha (2018), Fede Alvarez A hacker Lisbeth Salander ganhou fama como justiceira de mulheres abusadas e vive uma vida reclusa. Quando Frans Balder, ex-funcionário da NSA, ativa um programa chamado Fireball capaz de hackear qualquer sistema de mísseis nucleares do mundo, ele percebe o perigoso equívoco que provocou e pede para que Lisbeth roube o software da NSA e o esconda. No entanto, há mais pessoas interessadas em ter acesso ao programa.

Que Horas Ela Volta? (2015), Anna Muylaert Val é uma pernambucana que chegou à São Paulo muitos anos atrás com objetivo de trabalhar para enviar dinheiro para a filha, agora adulta. Trabalhando para uma família de classe média como babá, ela é como uma mãe para Fabinho, o filho da patroa. Um dia, ela recebe uma ligação de sua filha dizendo que está a caminho de São Paulo para prestar vestibular e pedindo um lugar para ficar. Com autorização da patroa, a jovem se hospeda na casa, mas seu comportamento pouco discreto causa mal-estar entre todos.