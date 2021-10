7 filmes na Netflix para desanuviar quando seu cérebro estiver completamente frito

Festival Eurovision de Canção: A Saga de Sigrit e Lars (2020), David Dobkin

Lars Erickssong é um islandês que mora com seu pai e cuja vida mudou no dia em que viu o Abba tocar no concurso Eurovision, um programa de talentos musicais europeu. Obcecado em participar do Eurovision, Lars e sua melhor amiga, Sigrid, formam uma dupla chamada Fire Saga. Eles enviam a fita de audição e são aleatoriamente selecionados por um grupo de produtores islandeses. Apesar da participante Katiana ser a favorita, Lars e Sigrid vivenciam situações hilárias para conseguir chegar na final do programa.