7 tesouros ocultos da Netflix que você realmente deveria assistir

Você, presentemente, pode se considerar um sujeito de sorte. Porque apesar de muito moçx, está são, salvx, forte e tem a Revista Bula brasileiríssima para andar do seu lado e te dar as indicações mais assertivas do que ver na plataforma da Netflix. Além de bonitos e com muito bom gosto para filmes, também somos humildes e conhecemos o streaming de cabo e rabo. Nessa lista, produções preciosíssimas para você ver e ser enriquecido intelectualmente. Destaques para “As Mortes de Dick Johnson”, de 2020, de Kirsten Johnson; “High Flying Bird”, de 2019, de Steven Soderbergh; e Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, de 2019, de Martin Scorsese. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

As Mortes de Dick Johnson (2020), Kirsten Johnson O documentário foi criado pela cineasta Kirsten Johnson para seu pai, Dick, diagnosticado com Alzheimer e que agora mora com a filha por não ter mais condições de cuidar de si próprio. Ela encena possíveis mortes para o pai com o máximo de caos, comédia, tristeza e surrealismo possível. Ele morre atingido por um ar-condicionado na cabeça, atropelado por um carro, com sua jugular jorrando sangue por todo lado. O motivo? Kirsten deseja exercer controle sobre uma eventualidade incontrolável: a morte de seu pai.

High Flying Bird (2019), Steven Soderbergh A NBA está paralisada por causa de uma disputa contratual entre o sindicato dos jogadores e a liga. Com isso, os atletas pararam de receber e, igualmente, os agentes. O empresário esportivo Ray Burke deve colocar sua carreira em risco para conseguir burlar o bloqueio e vender seu novato promissor chamado Erick Scott. O filme foi filmado completamente com uma câmera de iPhone.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese (2019), Martin Scorsese O filme mostra a turnê Thunder Revue, de Bob Dylan, que ocorreu nos Estados Unidos e Canadá, em 1975. Foram 57 shows em que Dylan se apresentou com o rosto pintado de branco e levou consigo um rol extraordinário de músicos, que incluía Joan Baez, Joni Mitchell, Roger McGuinn, Ronee Blakley, “Ramblin” Jack Elliot, Bob Neuwirth e a violinista Scarlet Rivera. Dylan tocava em pequenos salões e bares locais, com publicidade limitada a panfletos distribuídos nos dias dos shows para habitantes atônitos de pequenas cidades.

Free Fire (2016), Ben Wheatley A história se passa em um galpão na Irlanda, na década de 1970, durante uma transação comercial de armas entre dois pistoleiros com motivações políticas, Chris e Frank, com terroristas sul-africanos. Os negócios são mediados por Justine e Ord. Quando dois participantes da negociação descobrem um rancor passado, uma briga começa. O local se transforma em uma zona de guerra com troca de tiros por todos os lados e se torna um jogo por sobrevivência.

Little Boxes (2016), Rob Meyer Um casal interracial formado por Gina e Mack moram em Nova York e tem um filho de 11 anos, Clark. Quando Gina consegue um emprego em Washington, toda a família é obrigada a sair do ambiente intelectualmente estimulante do Brooklyn para uma cidade majoritariamente branca. Embora Gina esteja se sentindo realizada profissionalmente, não demora para que Mack e Clark comecem a se sentir peixes fora d’água em um ambiente que claramente não os recebe bem.

A Travessia (2015), Robert Zemeckis Guiado pelo seu mentor, Papa Rudy, e auxiliado por um grupo de recrutas improváveis, o francês equilibrista Philippe Petit deseja realizar seu sonho de andar em uma corda bamba no alto do World Trade Center. Com algumas conquistas incríveis em seu currículo, como equilibrar-se em um fio no topo da Catedral de Notre-Dame, e algumas capas de jornais, Petit e seus amigos terão de enfrentar burocracias, alguns guardas e desentendimentos entre si para conceber o grande feito.