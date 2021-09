10 ótimos filmes na Netflix que vão te pegar na veia

Às vezes a gente sente falta de um filme que nos pegue pela veia. Um filme que capture toda a nossa atenção e nos faça mergulhar de cabeça em um universo de prazer e arte. A Revista Bula te dá esse mimo com uma seleção de produções de primeira. A vida é trem bala, parceiro! Por isso, o ideal é aproveitar tudo de bom e de melhor enquanto ainda se está neste plano. Por isso, nossa lista inclui apenas primores do catálogo da Netflix. Destaques para “A Jornada de Vivo”, de 20221, de Kirk Médico e Brandon Jeffords; “A Voz Suprema do Blues”, de 2020, de George C. Wolfe; e “O Discípulo”, de 2020, de Chaitanya Tamhane. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe A lendária cantora de blues Ma Rainey e sua banda se preparam para a gravação de algumas músicas, supervisionados pelo empresário e o dono da gravadora, ambos brancos e com ideias próprias sobre como ela deveria cantar. O talentoso trompetista Levee tenta polvilhar riffs de jazz em canções conhecidas enquanto cria versões de outras músicas, apesar das objeções da cantora. Ao longo de uma sessão desconfortável de gravação, egos entrarão em conflito, e todos aprenderão que Ma Rainey não chegou ao topo sendo quieta e submissa.

O Discípulo (2020), Chaitanya Tamhane Desde criança, Sharad Nerulkar sonha em ser grande na música clássica indiana e deseja em captar a magia transcendental das melodias ondulantes da raga. Seu pai, enquanto vivo, o treinou incansavelmente para essa realização. Apesar de seus esforços e dedicação religiosa à música, acompanhamos a frustração de Sharad com sua inércia profissional, enquanto músicos mais jovens conseguem traçar o caminho para o sucesso.

A Última Nota (2019), Claude Lalonde Henry Cole é um pianista famoso que se afastou dos palcos após a morte da esposa. Quando decide voltar às apresentações, passa a ser acometido por crises de ansiedade. Um dia conhece a jornalista Helen Morrison, que solicita uma matéria exclusiva. À princípio, ele resiste à aproximação, mas depois aceita. Conforme se tornam amigos, a admiração mútua cresce e Helen se torna inspiração para que Henry retome os concertos.

Meu Nome é Dolemite (2019), Craig Brewer O filme narra a história real de Rudy Ray Moore, que ao ser dispensado por Hollywood na década de 1970, decidiu produzir suas próprias obras. O artista criou um personagem cômico chamado Dolemite, um cafetão de fala mansa, que faz rimas e se gaba de suas façanhas. Além de vários discos em que interpreta Dolemite, Moore também realizou diversos filmes blaxploitation sobre o personagem. Seu estilo de atuação mais tarde lhe rendeu o apelido de “padrinho do rap”.

The Dirt — Confissões do Mötley Crüe (2019), Jeff Tremaine O filme narra a história da banda Mötley Crüe durante os anos de 1980 e início dos anos 1990. Conta desde o primeiro encontro entre Nikki Sixx e Tommy Lee em uma lanchonete em Los Angeles, passando pelo show de estreia quase desastroso da banda, até o momento em que eles atingem o sucesso internacional. Os quatro membros se revezam narrando suas lembranças de cada evento, sem deixar passar em branco seus excessos de álcool, drogas, sexo e tudo mais que uma vida de rock star reserva.

Antonia: Uma Sinfonia (2018), Maria Peters Ambientado em Nova York, em 1926, Antonia Brico sonha em ser regente de orquestra, mas encontra inúmeros obstáculos, apesar de seu inegável talento e determinação. A profissão, na época, é praticamente dominada por homens e a entrada de uma mulher é bastante limitada. Fica ainda mais difícil quando ela tem de escolher entre o amor de sua vida e a música.

Em Ritmo de Fuga (2017), Edgar Wright Baby é um jovem coagido por Doc, um chefe do crime, a ser motorista de fuga em grandes assaltos. Suas duas grandes paixões são direção e música, que faz com que ele não escute um zumbido no ouvido, que surgiu após um acidente na infância. A música também o ajuda a ser um melhor condutor de fugas. Ao conhecer a garçonete Debora, Baby deseja sair do crime e viver sua vida ao lado da garota que ama e livre das ameaças de Doc.

Straight Outta Compton: A História do N.W.A. (2015), F. Gary Gray O filme acompanha o grupo de rap N.W.A., desde seu início humilde até o auge de sua fama, parando ao longo do caminho para atingir os marcos da carreira. No enredo é abordado como as atitudes dos integrantes foram moldadas em Compton, uma cidade em Los Angeles com reputação mergulhada em drogas, crimes, gangues de rua e taxas chocantes de homicídios. Após episódios de discriminação e assédios praticados pela polícia e vivenciados pelos rappers, o N.W.A. desafia de maneira escancarada os agentes em seus discos e nos palcos.