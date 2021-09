5 filmes novos de romance na Netfix que causam emoções extremas

As histórias de amor sempre fizeram parte da sétima arte e estão entre as maiores bilheterias de todos os tempos. Para os leitores que apreciam o gênero, a Bula reuniu em uma lista cinco filmes de romance que estão disponíveis na Netflix e podem causar reações e emoções extremas. As produções selecionadas vão além dos clichês românticos e receberam boas avaliações da crítica especializada. Entre elas, estão alguns clássicos, como “A Última Carta de Amor” (2021), de Augustine Frizzell; “Beleza Avassaladora” (2021), de Vinil Mathew; e “Olhos de Gato” (2020), dirigido por Junichi Sato e Tomotaka Shibayama. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Beleza Avassaladora (2021), Vinil Mathew Rani se casa com Rishu, mas ambos possuem personalidades muito diferentes. Por um lado, Rishu sempre trilhou um caminho linear. Ele é subjugado, inocente, tímido e sem muita ambição. Rani, por outro lado, é vivaz. Ela é vibrante e anseia por emoção na vida a cada momento. Os primeiros dias do casamento não vão muito bem. Rani é considerada rebelde e a família de Rishu recebe muitas reclamações da nora. Rishu, por outro lado, está apaixonado. Quando o primo de Rishu, Neel, entra em cena, Rani fica fascinada, o que a leva a dar alguns passos errados.

Olhos de Gato (2020), de Junichi Sato e Tomotaka Shibayama Miyo Sasaki, uma estudante do ensino médio, está apaixonada por Kento Hinode, seu colega de classe. Mas, o garoto é tímido e nunca nota as iniciativas de Miyo. Após descobrir uma máscara que pode transformá-la num gato, Miyo usa esse poder para conseguir a atenção do colega. Como um pet, ela passa muito tempo ao lado de Hinode, mas sabe que corre o risco de não voltar à forma humana.

Seu Nome Gravado em Mim (2020), Chu Yu-ning Em Taiwan, A-han e Birdy são dois alunos de um internato católico para garotos. Os dois se apaixonam, mas têm medo de demonstrar, pois a homossexualidade é totalmente reprimida no país e no colégio. Pela pressão dos colegas, Birdy acaba namorando uma garota. Muitos anos depois, A-han comparece a uma reunião dos ex-alunos na esperança de reencontrar Birdy.