7 novos clássicos de Hollywood na Netflix que você talvez não tenha visto

A vida em sociedade, como qualquer outra coisa, apresenta vantagens e inconveniências. Ao ter de levar a vida na companhia de seus iguais, o homem se vira forçado a observar determinados códigos de como proceder em situações as mais diversas, grande parte deles apenas tácitos, sem registro formal em lugar nenhum — todavia respeitados, dada a importância do que apregoam. O respeito à propriedade privada, por exemplo, foi se firmando nas legislações das democracias mais importantes do mundo de maneira apriorística, isto é, sem necessidade de lei que a regulasse; à medida que o tempo passava, as cidades aumentavam exponencialmente e, por conseguinte, os vizinhos deixavam de se conhecer uns aos outros, tornou-se essencial delimitar a partir de que limite a posse de um terreno passava de um indivíduo para outro. Por sua vez, o convívio de muitas pessoas, sempre muito desiguais entre si, gera uma pletora de diferenças que distanciam ainda mais um homem do seu próximo. Habitando o mundo das falsas ideias, somos verdadeiramente coagidos a participar de um jogo cujo vencedor seria aquele que obtivesse o melhor diploma, conquistasse o emprego mais qualificado, ostentasse o carro mais moderno, morasse na casa mais suntuosa. Começamos a vida nus mas, um minuto depois, também começamos uma disputa por posse: antes de mais ninguém, de nossas próprias mães, ainda atordoadas com as reviravoltas emocionais — e a tortura física do parto —, sôfregas por alguns minutos de sono, mas persuadidas pelo semblante pedinchão e esfomeado do bebê a lhe dar o peito. Essa nossa primeiríssima aquisição de algo que, inconscientemente, entendemos ser nosso por direito, o soft power na sua acepção mais crua, inspira na natureza humana a infinidade das tantas outras buscas, das mais primevas às de fato memoráveis e, quiçá, históricas, uma vez que o homem, a espécie mais desgraçada da criação, só faz desejar e desejar, e ao passo que deseja, se empenha por ter, e conforme tem, impõe aos não se investiram do mesmo arrojo — ou, simplesmente, não foram agraciados com a mesma ventura — seus desígnios e sua arbitrariedade. Dominar a Terra não foi o bastante e a humanidade – que no decorrer de sua trajetória, mais tropeçara que propriamente dera um passo seguido de outro —, se arvorara a dar saltos na lua, como mostra “O Primeiro Homem” (2018), de Damien Chazelle. O diretor David Mackenzie se vale de argumento semelhante, a necessidade de autoafirmação, a fim de contar em “Legítimo Rei” (2018), a história de Roberto I, o soberano escocês Robert The Bruce (1274-1329), destituído no século 14 a mando de Eduardo III, rei da Inglaterra, e tornado um pária em sua própria terra. “O Primeiro Homem”, “Legítimo Rei” e outros cinco títulos — em cartaz nos últimos sete anos e agora os sete disponíveis na Netflix —, expõem o gênero humano no que ele tem de mais nobre e de mais torpe, seja na lua ou no Reino Unido. Ainda que nos esforcemos, falta um tanto para que possamos dizer que o mundo, efetivamente, é um lugar melhor.

Relatos do Mundo (2021), Paul Greengrass Em 1870, o capitão Jefferson Kyle Kidd, viúvo e ex-combatente de duas guerras, ganha a vida cruzando o Texas a fim de ler para a população despachos sobre o que se passa em outras partes dos Estados Unidos e do planeta, muito menor século e meio atrás — ofício que logo terá de abandonar, uma vez que a imprensa do país se consolida rapidamente. No caminho, Kidd se depara com Johanna, uma órfã de dez anos que perdera a família indígena que a criava num dos conflitos mais recentes e está à própria sorte — e sem saber como se comunicar, já que não fala inglês. A menina, de imediato hostil a qualquer tentativa de aproximação, concorda em seguir com o cavaleiro, que primeiro a entrega a um casal de lavradores, mas acaba por incorporá-la a sua caravana de um homem só. Juntos, os dois enfrentam os mesmos perigos e vivem uma mesma vida, um se valendo do outro para curar sua própria alma.

El Camino: A Breaking Bad Movie (2019), Vince Gilligan Explorando outros arcos dramáticos da relação entre Jesse Pinkman, traficante de drogas sintéticas, e o professor de química Walter White, que em busca de qualquer garantia a fim de ter uma velhice menos atribulada, passara a fabricar a melhor metanfetamina da praça — personagens tornados mundialmente famosos com a série “Breaking Bad” —, em “El Camino”, o diretor Vince Gilligan apresenta o coming-of-age, o amadurecimento de Pinkman, visto como um sujeito irresponsável, com todas as emoções muito à flor da pele, sempre disposto a chutar o balde, como sugere o título da obra em tradução livre. Agora sem White para acudi-lo e dividir com ele a história, o criminoso é o personagem central da trama, que a todo momento o desafia a encontrar sozinho uma alternativa para continuar vivo.

O Rei (2019), David Michôd Produção original da Netflix dirigida e coescrita por David Michôd, “O Rei” se debruça sobre a vida de Henrique V (1386-1422), soberano da Inglaterra entre 1413 e 1422. Plena de monarcas que abdicariam do trono se pudessem, a dinastia real inglesa impõe a Henrique V assumir os destinos de sua nação, tarefa árdua em se considerando seu temperamento muito mais inclinado ao de mero plebeu que o de um dos homens mais influentes do mundo. No filme, a ascensão de Henrique V ao poder quando da morte do pai, Henrique de Bolingbroke, é esquadrinhada à luz dos sucessivos desentendimentos entre a Inglaterra e a França, que redundaram na Guerra dos Cem Anos (1337-1453).

Legítimo Rei (2018), David Mackenzie Responsável por abrir o Festival de Toronto de 2018, “Legítimo Rei” é mais um filme a explorar o intrincado processo de sucessões ao trono no Reino Unido que, não bastasse já ser complexo o suficiente, ainda conta com episódios obscuros, como o que envolve Roberto I (1274-1329), o soberano da Escócia. Robert The Bruce, personagem fulcral na busca do povo escocês por se ver livre da dominação da Inglaterra, luta por seu império, o que lança o país num longo período de instabilidade sociopolítica que se estende no tempo mesmo depois de sua vitória. As desavenças entre escoceses e ingleses voltam a ganhar força com o aparecimento de Mary Stuart (1542-1587), outro membro da realeza escocesa que se levanta contra a Inglaterra, então governada por Elizabeth I (1533-1603), evento retratado em “Duas Rainhas” (2018), dirigido por Josie Rourke. Trezentos depois de Robert The Bruce ter batido o exército de Eduardo II, Jaime VI, descendente do monarca escocês, é coroado também rei da Inglaterra.

O Primeiro Homem (2018), Damien Chazelle A jornada dos Estados Unidos à lua é centrada na figura do astronauta Neil Armstrong (1930-2012), um misantropo que se sente mais à vontade na imensidão silenciosa do espaço, mas, a contragosto, é tomado por celebridade, graças ao feito de ter o sido o primeiro tripulante da missão americana a desembarcar da Apollo 11 e caminhar sobre o terreno arenoso do satélite da Terra na noite de 20 de julho de 1969. Para tanto, Armstrong, Michael Collins (1930-2021) e Buzz Aldrin, 91 anos, os outros ocupantes da nave, tiveram de se submeter a um treinamento rigoroso, que lhes conferiu resistência física e disposição mental a fim de seguir com uma das empreitadas mais complexas da história. Antes deles, em 12 de abril de 1961, o russo Iuri Alieksieiévitch Gagarin (1934-1968) já havia viajado pela Via Láctea sem, no entanto, pousar em nenhum corpo celeste.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Uma viúva solitária e insone decide convidar o vizinho, também viúvo e que igualmente não consegue dormir, para passar a noite em sua casa. A proposta inusitada, que almeja dar aos dois a chance de uma noite de repouso, deixa o professor aposentado atônito a princípio, mas à medida que eles seguem com o plano, esses dois veteranos das dores da alma percebem que começa a florescer uma bela amizade. “Nossas Noites” certamente foi feito sob medida para Robert Redford e Jane Fonda, dois dos maiores expoentes da era de ouro do cinema. Os dois estrelaram dezenas de clássicos, foram premiados com alguns Oscars, contracenaram três vezes e arrebataram público e crítica, trabalhando ora separados, ora juntos, mas sempre apresentando um desempenho admirável.