12 melhores filmes novos para assistir Amazon Prime Video

O Amazon Prime Video não fica nem um pouco atrás da Netflix no quesito “obras aclamadas pela crítica e vencedoras de prêmios”. Por isso, a Revista Bula reuniu alguns dos melhores títulos disponíveis na plataforma, caso você queira dar uma arejada e respirar em um novo ambiente, mesmo que ele seja virtual. Você vai ver como a sensação de renovação pode fazer bem! Entre as excelentes produções, filmes de ação, mistério, dramas e até um musical regado de canções dos Beatles para você aproveitar seus momentos de lazer em frente à televisão. Entre eles, destaques para “A Guerra do Amanhã”, de 2021, de Chris McKay; “O Som do Silêncio”, de2020, de Darius Marder; e “A Vastidão da Noite”, de 2019, de Andrew Patterson. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Guerra do Amanhã (2021), Chris McKay Um grupo de humanos vindos de 2051 retornam no tempo para fazer um alerta. A Terra foi invadida por uma espécie alienígena que irá dizimar o planeta. A esperança é que guerreiros do presente façam uma viagem para trinta anos no futuro e se unam à batalha. Entre os recrutados está Dan Forester, um professor de ensino médio e pai de família. Ele se junta aos outros soldados e civis em uma tentativa de reescrever a história.

O Som do Silêncio (2020), Darius Morder Rubem é baterista de uma banda de punk-rock e ex-viciado em heroína. Sua audição está se deteriorando rapidamente, trazendo um fim abrupto para sua carreira musical. Sem condições financeiras para custear uma cirurgia que talvez sequer recupere sua audição, Rubem é levado por Lou, sua namorada e colega de banda, a uma clínica onde surdos vivem em uma comunidade. O filme detalha sua jornada para a aceitação de sua condição.

A Vastidão da Noite (2019), Andrew Patterson O filme é ambientado em 1950, na pequena cidade de Cayuga, no Novo México. Durante uma noite, toda a cidade está ocupada prestigiando uma partida de basquete de um colégio local. Enquanto isso, a telefonista Faye Crocker e seu amigo radialista, Everett Sloan, recebem uma interferência de rádio misteriosa e decidem apurar, sob a suspeita de que os sons sejam de Óvnis. Conforme se aprofundam nas investigações, descobrem segredos que mudarão para sempre o futuro da cidade.

Dor e Glória (2019), Pedro Almodóvar Salvador Mallo é um cineasta com bloqueio criativo e que não lança filmes há anos. Graças ao seu sucesso passado, acumulou dinheiro suficiente para viver cercado de obras de artes caras e reclamando sobre suas dores de cabeça, depressão e outros problemas de saúde. Um dia, Mallo revê o ex-ator Alberto, com quem teve uma briga durante as gravações de um de seus filmes. O reencontro fará o cineasta refletir sobre as escolhas que fez na vida e revisitará lembranças de sua infância, do primeiro amor, dentre outras experiências marcantes de sua história.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Harlan Trombem, um famoso romancista de mistério, convida toda sua família para sua mansão em Massachusetts para comemorar seu 85º aniversário. No entanto, na manhã seguinte, Harlan é encontrado morto com sua garganta cortada. Enquanto a polícia considera a morte um suicídio, o detetive Benoit Blanc é contratado para conduzir uma investigação independente. Dias depois, a empregada também é encontrada morta, tornando o mistério ainda mais intrigante.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), Jon Watts A escola de Peter Parker organiza uma viagem de duas semanas na Europa para os alunos. Ainda em luto pela morte de Tony Stark, após os eventos de “Avengers: Endgame”, Peter decide participar da programação para dar uma pausa. Também para ajudar a superar a morte do amigo, ele concentra seus esforços em um romance com sua colega Michelle Jones. Em meio ao passeio turístico e aos planos de confessar seu amor por Michelle, Peter é convocado por Fury para combater uma nova ameaça.

O Preço da Verdade (2019), Todd Haynes Robert Billot é um advogado em Cincinnati e trabalha em uma empresa que representa grandes corporações. Contra a vontade de seu escritório, ele ajuda um humilde criador de gado de Parkersburg, Wilbur Tennant, a processar a DuPont, responsável pela contaminação e morte de quase 200 vacas de sua fazenda. Conforme as investigações de Billot avançam, os danos provocados pela empresa na cidade se mostram mais nocivos que aparentam. Billot e Tennant estão dispostos a provar que a DuPont, maior empregadora da região, tem provocado câncer, cinomose e outros malefícios para os habitantes.

The Report (2019), Scott Z. Burns O investigador Daniel J. Jones é contratado pela senadora Dianne Feinstein para liderar uma apuração referente ao Programa de Detenção e Interrogatório da CIA, criado após o 11 de setembro. A busca de Jones leva a descobertas explosivas que revelam até que ponto a agência foi capaz de ir para destruir evidências de torturas, subverter a lei e esconder segredos brutais da população americana.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Em uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Adeus, Professor (2018), Wayne Roberts Richard é um professor universitário draconiano que recebe a notícia de que tem um câncer em estágio terminal. Ele rejeita um tratamento que lhe daria alguns meses a mais de vida e confidencia seu estado de saúde apenas para um colega de trabalho. Quando ele abandona o plano de aula, fuma maconha com seus alunos no campus e decide viver intensamente seus últimos dias, todos pensam que ele enlouqueceu.

Cafarnaum (2018), Nadine Labaki Um menino de rua de Beirute foge de sua casa infeliz e abusiva e faz amizade com uma mulher etíope que trabalha como faxineira sem documentos legais. Ela aceita ficar com o menino, desde que ele cuide de seu bebê enquanto ela está no trabalho. Quando ela é presa pela polícia, ele tem que voltar às ruas, agora com um bebê.