10 filmes românticos na Netflix para você renovar sua fé no amor

Toilet (2017), Shree Narayan Singh

Após se casar com um homem de outra aldeia, uma jovem vai morar com a família do marido e descobre que eles não possuem banheiro em casa. Na comunidade, as mulheres se levantam de madrugada para usarem os campos para aliviarem suas necessidades fisiológicas. As famílias da aldeia acreditam firmemente que não é nada higiênico ter uma toalete dentro de casa. Então, ela decide deixar o homem no primeiro dia de seu casamento, mas ele se propõe a reconquistá-la, mesmo que isso signifique renunciar ao posicionamento sobre banheiros.