10 séries na Netflix que vão te fazer chorar de rir

Modern Family (2009), Steven Levitan e Christopher Lloyd

Jay Prichett é patriarca de uma grande, diversa, amorosa e incomum família que vive em Los Angeles, na Califórnia. Divorciado e com dois filhos adultos, Claire e Mitchell, ele decide se casar novamente com Gloria, uma colombiana muitos anos mais jovem, que tem um filho de 10 anos. Já Claire é esposa do corretor imobiliário Phil, com quem tem três filhos. Mitchell é casado com Cameron, com quem adotou uma bebê vietnamita. A série gira em torno de acontecimentos hilários e comoventes do cotidiano das famílias e das relações entre eles.