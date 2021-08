10 filmes que justificam cancelar a assinatura da Netflix e assinar o Amazon Prime Video

Repensando sua assinatura na Netflix? Alguns motivos fazem a dúvida pairar diariamente na mente de alguns brasileiros: alta do valor da assinatura, enjoado da programação, não consome o suficiente, dentre outros. Se você não quer ficar sem um streaming em casa antes de excluir sua conta, você pode fazer uma experiência com o Amazon Prime. O valor da assinatura é bem menor, além de alguns benefícios que os clientes da plataforma recebem, como descontos e frete grátis no site de compras. O catálogo do Amazon não fica para trás e oferece títulos originais e licenciados imperdíveis para os amantes da sétima arte. A Revista Bula traz alguns exemplos nesta lista. Entre eles, “A Guerra do Amanhã”, de 2021, de Chris McKay; “O Som do Silêncio”, de 2020, de Darius Marder; e “Entre Facas e Segredos”, de 2019, de Rian Johnson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

A Guerra do Amanhã (2021), Chris McKay Um grupo de humanos vindos de 2051 retornam no tempo para fazer um alerta. A Terra foi invadida por uma espécie alienígena que irá dizimar o planeta. A esperança é que guerreiros do presente façam uma viagem para trinta anos no futuro e se unam à batalha. Entre os recrutados está Dan Forester, um professor de ensino médio e pai de família. Ele se junta aos outros soldados e civis em uma tentativa de reescrever a história.

O Som do Silêncio (2020), Darius Marder Rubem é baterista de uma banda de punk-rock e ex-viciado em heroína. Sua audição está se deteriorando rapidamente, trazendo um fim abrupto para sua carreira musical. Sem condições financeiras para custear uma cirurgia que talvez sequer recupere sua audição, Rubem é levado por Lou, sua namorada e colega de banda, a uma clínica onde surdos vivem em uma comunidade. O filme detalha sua jornada para a aceitação de sua condição.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson Harlan Thrombey, um famoso romancista de mistério, convida toda sua família para sua mansão em Massachusetts para comemorar seu 85º aniversário. No entanto, na manhã seguinte, Harlan é encontrado morto com sua garganta cortada. Enquanto a polícia considera a morte um suicídio, o detetive Benoit Blanc é contratado para conduzir uma investigação independente. Dias depois, a empregada também é encontrada morta, tornando o mistério ainda mais intrigante.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019), Quentin Tarantino Rick Dalton, um ator outrora bem-sucedido, agora vê sua estrela ofuscar, quando é forçado a assumir papéis coadjuvantes em filmes protagonizados por talentos emergentes. Seu dublê e melhor amigo, Cliff Booth, é um ex-boina verde da Segunda Guerra Mundial cuja carreira em Hollywood declina junto com a de Dalton. Sharon Tate e seu marido, Roman Polanski, se mudam para a casa ao lado de Dalton, na Cielo Drive. O ator decadente espera fazer networking para tentar reviver sua carreira. A história sinuosa leva Dalton, Cliff e Sharon à noite de 8 de agosto de 1969, quando ocorre um confronto violento com a Família Manson.

Yesterday (2019), Danny Boyle Jack é um músico que batalha pelo sucesso. Ele toca em cafés e calçadas e é agenciado por Ellie, sua amiga de infância. Jack mora com os pais em Suffolk e está pronto para jogar a toalha, desistindo da carreira malsucedida. Uma noite, um blecaute de 12 segundos ocorre em todo o planeta e Jack é atropelado por um ônibus. Então, ele desperta em um mundo que nunca ouviu falar dos Beatles. Não há vestígios da banda em nenhum lugar. Quando Jack começa a tocar canções como “Imagine” e “Back in the USSR”, as pessoas ficam em choque com a potência das letras e melodias.

Cafarnaum (2018), Nadine Labaki Um menino de rua de Beirute foge de sua casa infeliz e abusiva e faz amizade com uma mulher etíope que trabalha como faxineira sem documentos legais. Ela aceita ficar com o menino, desde que ele cuide de seu bebê enquanto ela está no trabalho. Quando ela é presa pela polícia, ele tem que voltar às ruas, agora com um bebê.

Se a Rua Beale Falasse (2018), Barry Jenkins O filme é ambientado na década de 1970, em Beale Street, Nova York. Fonny e Tish eram amigos de infância antes de se apaixonarem na idade adulta. Tish está grávida quando Fonny é preso acusado falsamente de estupro. Deixada sozinha, Tish e sua família fazem todo o possível para provar a inocência de Fonny e tirá-lo da cadeia antes do nascimento do bebê.

Um Lugar Silencioso (2018), John Krasinski Em um mundo pós-apocalíptico, uma família tem que viver em completo silêncio para evitar ser devorada por monstros que caçam por meio do som. A família se comunica por linguagem de sinais e encontra maneiras engenhosas de ludibriar as criaturas demoníacas cegas com o objetivo de permanecer viva. O problema é que logo eles terão de enfrentar um desafio: a mãe está grávida de um bebê prestes a nascer.

A Caça (2012), Thomas Vinterberg Lucas é professor e leva uma vida tranquila em uma cidade pequena. Com o fechamento da escola local, ele passa a trabalhar em uma creche. Tranquilo e reservado, costuma se dar bem com os moradores de sua localidade. Tudo muda, porém, quando em um momento de raiva, uma das crianças da creche acusa Lucas de abuso sexual. Enquanto o desavisado Lucas continua a desempenhar seu trabalho, a creche abre uma investigação.