10 comfort séries para ver na Netflix e esquecer os problemas

Grace and Frankie (2015), Marta Kauffman e Howard J. Morris

Grace e Frankie são duas mulheres cujas vidas viraram de cabeça para baixo depois que seus maridos revelaram ser gays. Ambos as deixam para ficarem um com o outro. As duas formam um vínculo improvável para enfrentar juntas um futuro incerto. Com seus ex-maridos agora casados, os clãs se tornam mais unidos e redescobrem um novo sentido para “família”.