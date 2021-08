3 filmes novos na Netflix para emocionar, assustar e instigar seu final de semana

A Jornada de Vivo (2021), Kirk DeMicco e Brandon Jeffords

“A Jornada de Vivo” é o primeiro musical da Sony Pictures Animations e a terceira colaboração com a Netflix, depois de “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” e “Din e o Dragão Genial”. Com uma história comovente e cenários extraordinários, o filme segue Vivo, um jupará que faz números musicais pelas ruas de Havana, em Cuba, com seu dono, Andrés. A dupla é unida por um amor incondicional pela música. Um dia, Andrés recebe a carta de um antigo amor, e agora cantora famosa, Martha, o convidando a um de seus shows para que se reconectem. No entanto, uma tragédia acontece antes que o reencontro ocorra. Vivo e a sobrinha de Andrés, Gabi, saem em uma jornada emocionante para entregar uma mensagem de amor escrita há muitos anos pelo músico para Martha em forma de canção.