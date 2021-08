10 melhores filmes da Netflix que você provavelmente não viu

O catálogo da Netflix é uma ilha do tesouro, com diversas preciosidades óbvias e expostas, enquanto outras parecem guardadas a sete chaves, porque dificilmente aparecem como sugestão. A Revista Bula irá te ajudar a explorar o melhor da programação do streaming, listando algumas obras de qualidade, mas com audiência mais tímida na plataforma. Entre elas “Retratos de Guerra”, de 2018, de Marius A. Markevicius; “Antonia: Uma Sinfonia”, de 2018, de Maria Peters; e “Boy Erased”, de 2018, de Joel Edgerton. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Retratos de uma Guerra (2018), Marius A. Markevicius Lina é uma adolescente que sonha em se tornar artista na Lituânia. Aos 15 anos, sua família é capturada pela polícia secreta soviética. Lina, a mãe e o irmão mais novo são separados do pai e levados como gado em um trem rumo à Sibéria, durante a Ocupação das Repúblicas Bálticas. A família passa a realizar trabalhos forçados no campo, enquanto se perguntam se um dia verão o pai novamente.

Antonia: Uma Sinfonia (2018), Maria Peters Ambientado em Nova York, em 1926, Antonia Brico sonha em ser regente de orquestra, mas encontra inúmeros obstáculos, apesar de seu inegável talento e determinação. A profissão, na época, é praticamente dominada por homens e a entrada de uma mulher é bastante limitada. Fica ainda mais difícil quando ela tem de escolher entre o amor de sua vida e a música.

Boy Erased (2018), Joel Edgerton Jared é um jovem homossexual, filho de um rigoroso pastor batista e uma mãe submissa. Para a comunidade, ele não poderá ser amado por Deus a menos que se cure de sua “condição”. Quando seus pais descobrem que ele sofreu uma traumática agressão sexual, o enviam para um programa de conversão religiosa, onde terá de desistir de sua liberdade e será proibido de contar detalhes sobre as supostas “terapias”.

Cuba e o Cameraman (2017), Jon Alpert O documentarista Jon Alpert viaja pela primeira vez a Cuba em 1970, nos primeiros anos da Revolução Cubana. Ao longo de quatro décadas, ele retorna ao país e reencontra seus personagens, amigos com quem se conecta pela curiosidade por suas vidas, retratadas no filme. O documentário delineia os ideais da revolução, desde seu começo glorioso até o primeiro rubor do regime dar lugar a uma pálida crônica de fracassos e dificuldades. Em cenas exclusivas, Jon ainda interage com um carismático e informal Fidel Castro.

Disobedience (2017), Sebastián Lelio Após a morte de seu pai, um respeitado rabino, Ronit retorna à comunidade judaica ultraconservadora da qual fugiu anos antes. Ela reencontra familiares e se reconecta com um amigo de infância, Dovid. Uma tensão acende quando Ronit encontra Esti, esposa de Dovid, com quem ela teve um romance na adolescência e que motivou seu afastamento.

Somos Todos Iguais (2017), Michael Carney Ansioso em reparar os danos de uma traição recente, Ron Hall concorda em acompanhar sua esposa, Debbie, em um abrigo onde ela realiza trabalhos voluntários. Lá, Ron desenvolve uma amizade improvável com um morador de rua supostamente violento, Denver. No abrigo, ele supera a hostilidade inicial de Denver e aprende os detalhes de sua comovente história pessoal.

Steel Rain (2017), WooSuk Yang Eom Chul-Woo é um agente aposentado da Coreia do Norte, que é convocado para a missão de matar os dois homens mais próximos do chefe da nação, que estariam planejando um golpe contra o governo. Em um evento político, o líder é atacado e Eom Chul-Woo deve fazer o possível para mantê-lo vivo e impedir o início de uma guerra nuclear.

Belgica (2016), Felix van Groeningen Jo é um modesto e silencioso gerente de bar, enquanto seu irmão mais velho, Frank, é um homem de meia-idade barulhento e beberrão. Frank está cansado de sua rotina como vendedor de carros usados e acredita que o boteco de Jo é o lugar perfeito para extravasar. Juntos, eles transformam o local em um clube que sacode a vida noturna da Bélgica.

Eksi Elmalar (2016), Yilmaz Erdogan Aziz Özay é prefeito de uma pequena cidade turca e tem três belas filhas: Safiye, Muazzez e Türkan, todas atingindo a idade adulta. Como um patriarca orgulhoso, ele tenta proteger a virtude de suas filhas com igual insegurança e rigor em que lidera seu município. No entanto, ele não tem poder para impedir que suas filhas cresçam e tomem seus próprios rumos.