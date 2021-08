10 melhores filmes que estreiam em agosto de 2021 na Netflix

A Barraca do Beijo 3 (2021), Vince Marcello

Elle enfrenta múltiplos dilemas. Ela não apenas tem que decidir para qual faculdade ir, mas também equilibrar sua amizade com Lee e seu relacionamento com Noah. Após ganhar um beijo de Elle no concurso de dança, no filme anterior, Marco está de volta para disputá-la e, potencialmente, ganhá-la de Noah.