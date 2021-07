5 melhores séries do Amazon Prime Video

As plataformas de streaming fortaleceram ainda mais a realização de séries de televisão. A qualidade crescente destes shows, com produções cada vez mais robustas, elenco de celebridades e histórias inovadoras, tem feito muitos espectadores preferirem ocupar seu tempo livre com elas. Com dezenas de indicações ao Emmy 2021, o Amazon Prime Video é uma das plataformas com muitas séries amadas pelo público. Nesta lista, indicaremos as quatro melhores, de acordo com as citações da Academia de Artes e Ciências da Televisão, e a quinta conforme melhor avaliação do IMDb. Entre elas, “The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade”, de 2021, de Barry Jenkins; “This Is Us”, no ar desde 2016, de Dan Fogelman; e “The Boys”, que teve lançamento em 2019, de Eric Kripke. Os títulos estão organizados de acordo com a quantidade de indicações ao Emmy 2021.

The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade (2021), Barry Jenkins Cora é escrava em uma plantação da Geórgia, em meados de 1800. Ela foge com outro escravo, Cesar, e os dois chegam em uma ferrovia subterrânea que atravessa o país e os conduz para uma comunidade aparentemente mais segura. No entanto, o lugar abriga segredos que farão Cora confrontar seu passado e futuro. Enquanto isso, ela é procurada pelo caçador de escravos Ridgeway.

This Is Us (2016), Dan Fogelman Entre cenas do presente e flashbacks, a série acompanha o casal Jack e Rebecca Pearson e seus filhos Kevin, Kate e Randall. Os episódios transitam ao longo de décadas, mostrando como Jack e Rebecca se conheceram, adotaram Randall ainda recém-nascido e criaram três filhos tão diferentes e tão unidos. Na idade adulta, cada um dos filhos atravessa seus dramas pessoais, mas encontra conforto nas memórias do pai amoroso e na lealdade que têm um pelo outro.

The Boys (2019), Eric Kripke Vigilantes conhecidos como The Boys, recrutados por Billy Butcher, chegam para derrotar um grupo de super-heróis corruptos que abusam de seus superpoderes. The Seven e seu líder, o Capitão Pátria, têm cometido atrocidades, que continuam sendo varridas para debaixo do tapete, porque os integrantes são reverenciados pelo público. A Vought International é uma corporação que monetiza a fama desses heróis abomináveis.

Black-ish (2014), Kenya Barris Andre ‘Dre’ Johnson é um homem negro, publicitário bem sucedido e casado com a médica Rainbow. Eles estão vivendo o sonho americano: ótimas carreiras, quatro lindos filhos e uma casa sofisticada em um bairro de classe média alta. No entanto, Dre começa a ver sua vida perfeita de forma diferente quando seu filho anuncia que quer fazer um Bar Mitzvah. Ele passa a questionar se sua família não conhece a própria identidade.