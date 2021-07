7 filmes na Netflix de acordo as 7 emoções universais: alegria, tristeza, medo, nojo, surpresa, raiva e desprezo

A linguagem cinematográfica é capaz de comover e intensificar emoções ou despertar aquelas que estejam latentes no espectador. Um filme pode trazer sensações boas e ruins, nos deixar tristes, felizes, ansiosos, com medo, além da possibilidade de propiciar um mix de todos esses sentimentos juntos. Pensando em cada uma das sete emoções universais, ou sejam, as sensações básicas e comuns entre todas as pessoas, que a Revista Bula fez essa lista. Entre os títulos, “A Ilha das Rosas”, de 2020, dirigido por Sydney Sibilia; “Milagre na Cela 7”, de 2019, de direção de Mehmet Ada Öztekin; e “Rust Creek”, um suspense de 2018, de Jen McGowan. Os títulos estão classificados de acordo com a emoção provocada.

Alegria

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Com ajuda de um amigo, um homem idealista constrói uma ilha fora do território marítimo italiano. Após declarar que o local é uma nação independente, chama atenção de turistas, inclusive pessoas que chegam para pedir cidadania. Conforme o local se torna cada vez mais popular e ele solicita reconhecimento da ONU, outros países se sentem desconfortáveis, especialmente a Itália, que passa a considerá-lo inimigo.

Tristeza

Milagre na Cela 7 (2019), Mehmet Ada Öztekin Remake do filme coreano de 2013, “Milagre na Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que possui uma filha de 6 anos, Ova. As vidas de ambos são destroçadas quando ele é acusado injustamente pela morte de outra menina, filha de um oficial de alto escalão. Memo é sentenciado à morte, mas antes é enviado para a prisão. Ova passa a ser criada pela avó, mas deseja desesperadamente conviver novamente com o pai.

Medo

Rust Creek (2018), Jen McGowan Sawyer é uma estudante universitária a caminho de uma entrevista de emprego em Washington DC. Logo ela se vê perdida, conforme o GPS a envia por caminhos que não existem. Frustrada, ela decide parar na estrada e abrir um mapa de papel, quando dois desconhecidos suspeitos oferecem ajuda. Pressentindo o perigo, Sawyer tenta escapar e inicia um jogo de gato e rato.

Nojo

Estômago (2007), Marcos Jorge Raimundo Nonato chega à cidade de ônibus e sem um centavo no bolso. Ele começa a trabalhar como ajudante em um bar decadente, enquanto dorme na despensa no fundo e aprende a fritar pastel. Talentoso na cozinha, logo sua habilidade é percebida por todos. Quando acaba na prisão por um motivo misterioso, se destaca como cozinheiro de outros presos. Assim que a razão de sua detenção é, enfim, revelada, percebemos que por trás de um homem simples, o instinto de sobrevivência o tornou capaz de atos imprevisíveis.

Surpresa

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Um escritor argentino ganhador do prêmio Nobel vive há quatro décadas na Europa. Em sua terra natal, decidem agraciá-lo com uma homenagem e ele aceita ir até lá para receber. De volta à pequena cidade em que cresceu e que inspira suas histórias, o escritor percebe que possui diferenças irreconciliáveis com seu próprio povo.

Raiva

The Fury of a Patient Man (2016), Raúl Arévalo Ana espera seu marido, Curro, sair da prisão após ele cumprir oito anos por um assalto a joalheria em que uma vendedora foi brutalmente assassinada. Enquanto isso, ela se envolve com José, um homem solitário e reservado, que frequenta o bar em que ela trabalha. No relacionamento com José, Ana pensa ter escapado de seu marido violento, mas ela ainda não sabe das verdadeiras intenções por trás desse estranho aparentemente gentil.

Desprezo