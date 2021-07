5 filmes novos absolutamente incríveis para ver na Netflix

Memórias de Verão, Ozan Açiktan

Nas férias de 1996, no sul da Turquia, Deniz visita a casa de veraneio de seus pais. Ele costuma se hospedar no local todos os anos, mas agora, aos 16, ele acredita ser maduro o suficiente para ter sua primeira experiência sexual com seu amor platônico, Asli. Deniz tenta se aproximar dela, mas percebe que Burak, um jovem esportivo e de boa aparência, também gosta de Asli. À medida que assistimos o florescer do amor em cada personagem, o espectador também experimenta o primeiro desgosto do despertar da adolescência.