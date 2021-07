10 melhores filmes que estreiam na Netflix em julho de 2021

Gonzaga: De Pai para Filho (2012), Breno Silveira

Luiz Gonzaga decide mudar seu destino e deixa sua casa de infância rumo à cidade grande. Ao chegar no Rio de Janeiro, conhece Odaleia, uma mulher por quem se apaixona e casa. Após o nascimento do filho e complicações no casamento, Gonzaga decide retornar à sua terra natal e rever sua família. De volta ao Rio e com a morte de Odaleia, ele entrega o filho para um casal de amigos. Gonzaga, no entanto, não imaginava que a distância entre ele e o menino se transformaria em um relacionamento complicado, reforçado pelas fortes personalidades de ambos.