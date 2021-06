10 filmes mais visualmente impressionantes da Netflix

Rise of the Legend (2014), Roy Hin Yeung Chow

Em 1868, na dinastia Qing, a máfia domina os portos e controla negócios lucrativos, incluindo jogos de azar, ópio e prostituição. O mestre Lei, líder dos Tigres Negros, desafia novos recrutas com a difícil tarefa de entregar a cabeça do líder arquirrival. Quando o jovem Fei completa a missão, é adotado como filho de Lei e colocado sob a proteção do mestre. No entanto, o verdadeiro intuito do jovem era infiltrar nos Tigres Negros, gangue que assassinou seu pai, um professor e médico bondoso que dirigia o orfanato local.