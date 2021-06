10 ótimos filmes para ver na Netflix se você gosta de Quentin Tarantino

Apenas os verdadeiros fãs de Quentin Tarantino compreendem a arte por trás de uma cena sanguinolenta e com violência exagerada. Existe um real prazer, que não é sadismo (ou talvez seja), que provoca verdadeira diversão no público ao se deparar com uma situação chocante, que inclui membros dilacerados e baldes de sangue. Mas não pense que o estilo de Tarantino no cinema se resume a agressões físicas gratuitas. Ele tem influências muito bem fundamentadas em artes marciais, faroeste e possui diálogos riquíssimos e filosóficos, dignos se serem postos à mesa ao lado de debates levantados por Woody Allen. Os filmes desta lista foram claramente inspirados ou possuem estilos similares aos dirigidos por Quentin Tarantino. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

El Camino: Um Filme de Breaking Bad (2019), Vince Gilligan Após a morte de Walter White, Jesse Pinkman escapa do cativeiro, onde foi feito refém e escravo durante anos por um cartel de produção de metanfetamina. No tiroteio, ele escapa em um Chevrolet El Camino. Para se livrar do carro chamativo, ele aciona seus dois amigos Badger e Skinny Pete. A cada passo de sua fuga, contudo, Jesse se vê mais enrolado ainda em seus próprios problemas e assombrado pelas memórias de suas atitudes no passado.

Polar (2019), Jonas Åkerlund Duncan Vizla é um assassino de aluguel que está prestes a se aposentar. Já cansado da profissão, ele é contratado para um de seus últimos serviços: exterminar um grupo de assassinos sanguinários. No entanto, ele descobre que caiu em um golpe articulado por seu empregador, que quer lucrar com pensões de empregados idosos.

Infiltrado na Klan (2018), Spike Lee Ron Stallworth é um policial afro-americano que nunca foi ligado a movimentos sociais. Em uma missão, ele consegue se infiltrar em uma filial da Ku Klux Klan com ajuda de um judeu, que se passa por ele e, eventualmente, se torna um líder no grupo. Por meio de seu infiltrado, consegue sabotar ataques e crimes motivados pelo ódio, promovidos pelos supremacistas contra negros americanos.

Já Não me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017), Macon Blair Uma auxiliar de enfermagem deprimida tem sua casa invadida por bandidos. Quando ela percebe que a polícia não tem real interesse em solucionar o caso, ela decide ocupar sua rotina entediante à procura dos ladrões e recuperar seus bens. Na caça por seus ofensores, ela tem a ajuda de seu excêntrico e desprezível vizinho. No entanto, logo eles se dão conta de que estão se metendo com perigosos bandidos.

Máquina de Guerra (2017), David Michôd Glen McMahon é um general excêntrico e caricato incumbido de vencer conflitos em cidades do Afeganistão dominadas por forças insurgentes. Sua missão, além do campo de batalha, é driblar burocratas do Exército e fazer aliados no campo de batalha. Quando um jornalista da “Rolling Stone”, que acompanha a missão, publica uma matéria jornalística comprometedora, sua reputação será colocada em risco.

O Bar (2017), Álex de la Iglesia Um grupo de pessoas tomam café em um bar no centro de Madri. Quando um dos clientes deixa o estabelecimento, leva um tiro na cabeça e morre. Diante do crime, os demais clientes temem deixar o local e serem igualmente assassinados. No entanto, a suspeita e a paranoia cresce no decorrer da convivência e faz com que uns se voltem contra os outros.

Amores Canibais (2016), Ana Lily Amirpour Em um futuro pós-apocalíptico, humanos se unem em grupos para lutar e sobreviver. Quando Arlen é capturada no deserto por um bando de canibais, suas hipóteses de sair ilesa ficam praticamente escassas. Após perder uma perna e um braço, um romance peculiar com um dos canibais será sua única maneira de escapar.

Cães de Guerra (2016), Todd Phillips David Packouz e Efraim são dois amigos que vivem uma vida comum e enfrentam dificuldades financeiras. Um dia, a dupla consegue fechar um acordo com o pentágono para fornecer armas e munições para aliados dos Estados Unidos no Afeganistão. Inspirado em uma história real, o acordo fechado com o governo americano alcançou a marca de trezentos milhões de dólares.

Era Uma Vez no México (2003), Robert Rodriguez O filme que compõe a “Trilogia Mariachi”, de Robert Rodriguez, irá narrar a história de El Mariachi, um pistoleiro procurado pela CIA para impedir um golpe contra o presidente mexicano, encabeçado pelo general Márquez e patrocinado pelo chefe do narcotráfico, Barillo. Interessado em vingar a morte de seu grande amor, Carolina, causada por Márquez, El Mariachi aceita a missão.