10 séries mais assistidas da Netflix em 2021

Os amantes de séries mal podem esperar uma nova estreia para testarem quais serão suas novas companheiras nas noites solitárias (ou bem acompanhadas) pelos próximos anos. As séries e sitcoms se tornam um hobby quando realmente são boas. Seus personagens viram praticamente alguém do convívio do espectador, porque algumas passam tantos anos no ar, que acabam se tornando parte da rotina de seu público, como ocorreu com grandes sucessos, caso de “Friends”, “Gilmore Girls” e “Grey’s Anamoty”, que ainda está no ar. De acordo com uma ferramenta de medição de audiência, a Netflix consegue ter uma previsão de quantas visualizações seus títulos recebem. De acordo com a lista, as séries a seguir são as que tiveram maior público no ano de 2021 da plataforma de streaming. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Emily em Paris (2020), Darren Star / Previsão de visualizações: 58 milhões Emily Cooper é uma jovem publicitária em uma grande companhia americana. Quando sua chefe engravida, ela terá de substituí-la em uma transferência para uma agência em Paris. Animada para o novo desafio, Emily se depara com a resistência dos novos colegas de trabalho em aceitar suas ideias, sofre com o choque cultural e se vê diante de obstáculos maiores que havia imaginado.

Fate: A Saga Winx (2021), Brian Young / Previsão de visualizações: 57 milhões Bloom vive em Alfea, um internato, com suas cinco amigas fadas. Na instituição, elas aprenderão a controlar e aprimorar seus poderes mágicos. Bloom é especial e, apesar de ter crescido no mundo comum, tem um poder capaz de destruir o Primeiro Mundo (o comum) e o Outro Mundo (o mágico). Além disso, a série também acompanha a jornada das amigas pelo amadurecimento e o cotidiano na escola.

Quem Matou Sara? (2021), José Ignacio Valenzuela / Previsão de visualizações: 56 milhões Álex Guzmán cumpriu 18 anos de prisão, acusado do assassinato de sua irmã. Ao sair da cadeia, ele irá investigar a identidade e paradeiro do real culpado. Ele inicia um romance com Elisa, no intuito de se aproximar de Rodolfo Lazcano, principal suspeito da morte de Sara. Conforme ele aprofunda nos segredos obscuros desta família, ele percebe que o caminho que trilha poderá ser ainda mais perigoso que imaginava.

Mãe Só Tem Duas (2021), Carolina Rivera / Previsão de visualizações: 55 milhões Após terem os filhos trocados na maternidade, Ana e Mariana decidem unir as duas famílias no intuito de não se separarem dos filhos que levaram para casa e aprenderam a amar. No entanto, a execução do plano é mais complicada do que parece, quando as realidades das famílias se chocam, com as diferenças na criação, competição entre as mães, estereótipos, dentre outros dilemas enfrentados pela maternidade.

Alice in Borderland (2020), Shinsuke Sato / Previsão de visualizações: 52 milhões Três amigos praticam pequenos delitos e são viciados em jogos de computador. Após uma perseguição policial, são transportados para um universo paralelo. Neste mundo alternativo, depois de cruzarem uma linha vermelha, são obrigados a jogar para salvar suas vidas. Na partida, eles terão de enfrentar perigos reais, fugas de animais selvagens e lutas contra assassinos sanguinários.

Amigas para Sempre (2021), Maggie Friedman / Previsão de visualizações: 49 milhões Tully é uma apresentadora de televisão de sucesso, que guarda memórias traumáticas da adolescência. Kate, sua melhor amiga, é uma mãe de família que decidiu abandonar a carreira de jornalista para se dedicar à vida de dona de casa e mãe. Após 30 anos de amizade, ambas são o porto seguro uma da outra. Até que uma traição irá abalar a confiança entre as amigas.

Ginny e Georgia (2021), Sarah Lampert / Previsão de visualizações: 23 milhões Georgia é uma mãe na casa dos 30, que teve a filha Ginny quando ainda era adolescente. Hoje, a moça já tem 15 anos, é séria e centrada, enquanto sua mãe é extrovertida e charmosa. Georgia teve uma vida difícil durante a infância e adolescência, e se muda para Nova Inglaterra, onde tentará reconstruir seu lar e dar aos filhos a estabilidade que nunca teve. Contudo, o passado irá retornar para ameaçar o projeto de normalidade para sua família.

Sombra e Ossos (2021), Eric Heisserer / Previsão de visualizações: 22 milhões Alina Starkov é uma cartógrafa que leva uma vida normal até que descobre ser Grisha, uma espécie de ser mágico que possui poderes sobre elementos da natureza. Ela é separada para ser treinada junto a um exército de elite com aptidões fantásticas. A tropa está sendo preparada para defender seu país contra o iminente avanço da Dobra das Sombras, uma faixa de escuridão que transforma o reino em sombra e ossos.

A Duquesa (2020), Katherine Ryan / Previsão de visualizações: 18 milhões Katherine Ryan é independente e mãe solteira. Sua filha, Olive, já tem quase 10 anos e é fruto de um romance de Katherine com uma ex-celebridade de “boy band” falida. Se sentindo sozinha, Olive pede à mãe um irmão. Katherine concorda e acredita que já é o momento para um segundo filho. Quando aposta em uma produção independente, ela passa a ter problemas com o atual namorado.