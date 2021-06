12 animações na Netflix que são diamantes para os olhos

A indústria da animação japonesa é gigantesca e já conquistou fãs por todo planeta. Muitas destas animações são inspiradas em mangás, que por sua vez, são baseados em lendas da própria cultura japonesa, mitos milenares, adaptações de histórias ocidentais e a própria vivência, misturando estilos de arte e técnicas de animação e produção. O mangá e as animações foram inspiradas pela cultura pop norte-americana após a Segunda Guerra Mundial, mas traz diferenças cruciais de estilo e execução. Diferente das animações realizadas nos Estados Unidos, a velocidade de exibição é menor, com menos quadros por segundo. Também a estética é completamente particular, rendendo características muito peculiares de qualquer outra animação feita no planeta, com olhos grandes, riqueza de detalhes nos cenários e cores fortes. Técnicas de produção, de cores, cenários e estilos de câmeras são tão únicas que hoje influenciam o cinema ocidental. Eles também sofrem variações de acordo com seus subgêneros: shounen, shoujo, seinem, ecchi, josei, kodomo ou hentai. Essa lista inclui as animações favoritas da crítica e do público e que estão disponíveis no catálogo da Netflix. Os títulos estão organizados conforme o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

A Voz do Silêncio (2016), Naoko Yamada Shoko Nishimiya é uma menina surda que acaba de ingressar em uma nova escola. Quando as outras crianças percebem que ela é um pouco diferente, passam a praticar bullying e a isolar, liderados por Shoya Ishida. Quando as crueldades passam dos limites, Shoko se vê forçada a mudar de escola. Ao notarem que a partida foi ocasionada pelas maldades, os colegas passam a culpar Shoya por atormentar a menina e o condenam ao ostracismo. Seis anos depois, ele decide procurar a vítima para se redimir.

As Memórias de Marnie (2014), James Simone e Hiromasa Yonebayashi Anna é uma adolescente órfã de 12 anos, que sofre de asma e não tem nenhum amigo. Cada vez mais absorta em seus próprios pensamentos, Ana se refugia na pintura. Um de seus desenhos favoritos é uma mansão à beira-mar. Após um forte ataque de asma, o médico decide enviá-la para a casa de seus parentes Kiyomasa e Setsu, em uma aldeia no interior do Japão, para que possa respirar ar puro. Na cidade, vê a mesma mansão misteriosa de suas pinturas. No local, vive Marnie, uma menina solitária por quem Anna desenvolve uma forte amizade.

O Conto da Princesa Kaguya (2013), Isao Takahata Encontrada em um broto de bambu por um camponês e sua esposa, Kaguya é uma menina encantada que cresce rapidamente. Enquanto vive no campo, se adapta a uma vida simples, em que brinca com garotos correndo pelas montanhas e nadando em rios. Criaturas etéreas que a vigiam dos céus decidem enviar ouro à menina, que seus pais encontram em meio às plantações. A família, então, se muda para a cidade e a transforma em uma princesa. Kaguya recebe aulas para se tornar feminina e elegante. Dona de uma beleza ímpar, Kaguya passa a ter inúmeros nobres pretendentes. Mas a vida de princesa se revela uma verdadeira prisão e Kaguya sente falta da vida livre nos campos.

Vidas ao Vento (2013), Hayao Miyazaki O enredo narra a vida de Jiro Horikoshi, um jovem apaixonado por aeronaves. Devido a uma miopia, Jiro nunca se tornou um piloto. Após entrar para uma instituição de aeronáutica, na década de 1930, demonstra um talento incrível para desenvolver aviões e se torna um dos principais engenheiros a projetar aeronaves de combate na Segunda Guerra Mundial.

O Castelo Animado (2004), Hayao Miyazaki Com baixa autoestima e sem ambições na vida, Sophie tem um encontro inesperado com o jovem e bonito feiticeiro, Howl. O ocorrido chama atenção da Bruxa das Terras Abandonadas que lança um feitiço sobre Sophie e a transforma em uma velha. Decidida a reencontrar a feiticeira que lhe lançou o quebrante, Sophie parte em uma odisseia que a fará encontrar novamente Howl, que pode ajudá-la a reverter o feitiço.

Padrinhos de Tóquio (2003), Satoshi Kon Às vésperas do Natal, três amigos sem-teto remexem um lixo em Tóquio, quando se deparam com um bebê recém-nascido. Os homens decidem chamar o bebê de Kikoyo. O trio descobre pistas sobre os pais da criança e decidem tentar desvendar seu paradeiro. No meio de sua jornada, se deparam com acontecimentos que os fazem confrontar seu próprio passado.

A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki Chihiro está a caminho de mudança para uma nova casa no subúrbio. Quando o pai pega um caminho diferente e para em outra cidade, Chihiro não tem um bom pressentimento. Eles entram em uma casa vazia com uma mesa farta. Os pais de Chihiro decidem comer, enquanto ela sai para explorar a cidade. No caminho, encontra Haku, um menino que a alerta para fugir o mais rápido possível. Quando Chihiro volta para encontrar os pais, eles se transformaram em porcos gigantes.

Princesa Mononoke (1997), Hayao Miyazaki Em um combate contra um javali que havia sido possuído por um demônio, o príncipe Ashitaka tem o braço enfeitiçado pela fera. Seguindo conselhos da curandeira de sua aldeia, ele parte em uma jornada até o clã Tatara, onde possivelmente encontrará a cura. Em sua jornada, Ashitaka se depara com uma guerra entre humanos e deuses da floresta, onde conhece a guerreira Mononoke Hime.

Sussurros do Coração (1995), Yoshifumi Kondô Shizuku Tsukishima é uma adolescente de 14 anos e leitora ávida. Preocupada com as expectativas de seus pais sobre si, após o fim do ensino fundamental, ela só quer poder viver um dia de cada vez. Uma noite, ela olha em seus cartões da biblioteca e percebe que em todos eles há um nome repetido: Seiji Amasawa. Shizuku fica curiosa para saber quem é o garoto que se interessou pelos mesmos livros que ela.

Meu Amigo Totoro (1988), Hayao Miyazaki As irmãs Mei e Satsuke se mudam para uma casa no campo para ficarem próximas da mãe, que está doente. A mãe está internada em um hospital e o pai sai todos os dias para dar aulas. Próximo da nova moradia, há uma floresta habitada por totoros, espíritos da floresta que apresentarão às meninas um mundo encantado.

O Castelo no Céu (1986), Hayao Miyazaki Sheeta é guardiã de uma misteriosa pedra, que também a protege. Piratas e militares a perseguem com intuito de colocar as mãos no amuleto. Durante sua jornada, Sheeta cruza com Pazu, um menino órfão que trabalha em uma mina de carvão. Os dois saem em fuga dos perseguidores, rumo a uma ilha no céu chamada Laputa, que explicará a origem de Sheeta e sua pedra.