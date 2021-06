10 diamantes argentinos para ver na Netflix

El Patrón: Radiografia de un Crimen (2014), Sebastián Schindel

Baseado no livro do criminologista Elías Neuman, “El Patrón: Radiografia de un Crimen” é baseado em fatos reais. No enredo, um jovem humilde e analfabeto se muda para Buenos Aires, com sua esposa, em busca de uma vida melhor. Na cidade, ele consegue emprego em um açougue, onde seu chefe decide chamá-lo de Santiago. O empregador ainda o obriga a misturar carne apodrecida junto às carnes novas para serem vendidas no estabelecimento. No emprego, o rapaz é obrigado a vivenciar diversos episódios de violência e assédio moral.