10 filmes para assistir quando você estiver triste

500 Dias com Ela (2009), Mark Webb

Tom Hansen está em reunião com o chefe, quando é apresentado a uma nova assistente, Summer Finn. Encantado com a beleza de Summer, Tom tenta conquistá-la. Com o passar do tempo, Summer acaba se envolvendo com Tom. Os dois ficam mais de um ano juntos, mas Summer decide terminar repentinamente. Desolado, Tom relembra os 500 dias que passou com Summer para descobrir onde errou.