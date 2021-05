10 filmes de vingança e redenção para assistir na Netflix

Mademoiselle Vingança (2019), Emmanuel Mouret

Na França do século 18, a Madame de La Pommeraye conhece o Marquês de Arcis e se apaixona. Mesmo sabendo que ele é um galanteador profissional, ela resolve assumir um relacionamento com o marquês, acreditando que o amor irá mudá-lo. Mas, após dois anos, ele se sente entediado e acaba com o romance. Abandonada e com o orgulho ferido, a Madame arquiteta um plano infalível para se vingar do ex.