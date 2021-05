10 filmes filosóficos que mudam vidas para ver na Netflix

Inspire, Expire (2019), Isold Uggadottir

Na Península da Islândia, duas mulheres com histórias diferentes se encontram. Uma delas é refugiada de Guiné-Bissau e procura asilo, pois corre o risco de ser deportada. A outra, é uma mãe que tenta superar a pobreza para garantir o sustento de sua família. Inesperadamente, as duas criam um vínculo delicado, que as ajudará a colocar suas vidas de volta no caminho certo.