10 filmes de super-heróis, realmente bons, para assistir na Netflix

Surgidos durante a década de 1930, em um período pós-depressão nos Estados Unidos, os super-heróis rapidamente ganharam o mundo e saíram dos quadrinhos, tornando-se também um dos maiores sucessos do cinema. Com poderes e habilidades superiores, eles sempre têm uma missão quase impossível: salvar o mundo de perigosos vilões ou criminosos. Para os fãs dos heróis, a Bula reuniu em uma lista dez filmes realmente bons disponíveis na Netflix. Entre eles, estão o recente “New Gods: Nezha Reborn” (2021), de Evonne Zhao; e o clássico “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008), de Christopher Nolan. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

New Gods: Nezha Reborn (2021), Evonne Zhao Li Yunxiang é um jovem que ganha a vida fazendo entregas de moto e disputando corridas clandestinas. Em um dos desafios, ele é derrotado pelo arrogante Ao Bing, que toma sua moto e ameaça sua pequena irmã. A raiva profunda de Yunxiang se transforma em uma explosão de fogo e ele descobre que é a reencarnação de Nezha, um deus rebelde e violento. Agora, Yunxiang precisa encontrar uma forma de usar seu poder para lutar contra inimigos milenares.

Origens Secretas (2020), de David Galán Galindo Em Madri, um assassino em série assusta a população, matando pessoas desconhecidas que, aparentemente, não possuem nenhuma conexão. Mas, os crimes parecem ser inspirados em histórias em quadrinhos. Cosme, o melhor detetive da cidade, fica responsável por investigar o caso com David, um policial mais jovem. Para isso, eles contam com a ajuda de Jorge, um nerd apaixonado por HQs, e da delegada Norma, que é fã de cosplays.

The Old Guard (2020), Gina Prince-Bythewood Baseado nos quadrinhos de Greg Rucka e Leandro Fernandez, o filme conta a história de um grupo de soldados imortais liderados por Andy. Eles vivem através dos anos disfarçando-se entre as pessoas comuns e oferecendo seus serviços como mercenários para aqueles que podem pagar. Mas, uma missão de emergência faz com que suas habilidades sobre-humanas sejam expostas. Agora, é responsabilidade de Andy proteger seu grupo.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), Jon Watts Depois de atuar ao lado dos Vingadores, o jovem Peter Parker volta para casa e para a sua rotina, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o vilão Abutre surge amedrontando a cidade. Mas, ele está sendo acompanhado de perto por Tony Stark, o Homem de Ferro, que acredita que o jovem ainda não está pronto para enfrentar criminosos perigosos.

Esquadrão Suicida (2016), David Ayer Após a morte do Superman, a agente Amanda Waller decide que o governo americano precisa ter sua própria equipe de meta-humanos. Assim, ela reúne o Esquadrão Suicida, um time de perigosos vilões que estão na prisão de Belle Reve. Sob o comando do coronel Rick Flag, eles são treinados para lutar em missões de alto risco. Caso sejam bem-sucedidos, os criminosos terão suas penas diminuídas em dez anos. Mas, se alguém se rebelar, será morto imediatamente.

Chen Zhen: A Lenda dos Punhos de Aço (2010), Andrew Lau Após forjar a própria morte, o mestre das artes marciais Chen se junta viaja para ajudar os aliados a lutarem contra os nazistas na guerra. Sete anos depois, ele volta para a China com uma nova identidade e se infiltra na máfia para descobrir os planos dos japoneses, que pretendem invadir seu país. Usando seu disfarce, ele começa a atrapalhar as ações inimigas e se torna alvo do coronel Chikaraishi, líder da agência de espionagem japonesa em Xangai.

Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham, lutando contra o crime organizado. Mas um jovem anárquico conhecido como Coringa tem ganhado popularidade e ameaçado instaurar o caos. Os criminosos da cidade, então, aceitam uma proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego.

Hellboy 2: O Exército Dourado (2008), Guillermo del Toro Hellboy segue trabalhando para a Agência de Pesquisa e Defesa Paranormais. Apesar da proibição de se expor ao público, ele deixa que a TV o flagre em ação e fica famoso. Irritados com os excessos de Hellboy, os líderes da agência contratam um novo agente para controlá-lo: Johann Krauss. Paralelamente, Hellboy precisa ajudar a humanidade na luta contra o príncipe Nuada e o Exército Dourado, composto por máquinas assassinas indestrutíveis.