Os 15 clubes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro — ranking definitivo

A atribuição de pontos para cada torneio leva em conta a sua importância, independentemente da época em disputa. A Taça Brasil, por exemplo, foi o primeiro torneio nacional, idealizado para substituir o Campeonato Brasileiro de Seleções e sua fórmula foi pensada para premiar o vencedor com o acesso à Taça Libertadores da América. Assim como a Taça de Prata, não pode ser desprezada como campeonato nacional — sobretudo se compararmos a sua história com a dos campeonatos nacionais pelo mundo. Embriões da atual fórmula do Brasileirão, assemelham-se à associação que se pode fazer entre o Mundial Interclubes pré-2005 e o Mundial de Clubes da FIFA com o formato atual, que é mais democrático e conta com representantes de todos os continentes – ou mesmo ao Mundial da FIFA de 2000.

É fundamental lembrar que a Copa do Mundo também passou por evoluções, com a inclusão paulatina de países de todos os continentes. A primeira Copa do Mundo, por exemplo, foi disputada apenas entre Seleções da América e da Europa. Nem por isso se nega o título de primeiro campeão mundial do Uruguai, conquista ocorrida em 1930.

O rebaixamento é um fator aqui considerado como demérito do clube, que sai da elite do futebol nacional para a disputa, com times de menor expressão, de um campeonato cujo objetivo único é o retorno à série principal. Por essa razão, atribuiu-se uma numeração negativa a cada rebaixamento. Para este ranking, as quedas do Bahia e do Fluminense para a série C não foram ignoradas, por uma questão de coerência. Apesar de o clube carioca ter caído também em 1996 e em 2013, houve virada de mesa e não há como se computar tais quedas.

Os estaduais foram todos uniformizados nos pontos porque não há como se atribuir uma maior pontuação para um campeonato em detrimento de outro sem levar em conta o momento avaliado. Em 2015, por exemplo, havia quatro clubes de Santa Catarina na série A do Campeonato Brasileiro, mas somente três clubes cariocas: Fluminense, Vasco e Flamengo. Seria possível, nessa situação, imaginar que o Catarinense daquele ano havia sido disputado em um nível superior ao Carioca, o que não foi o caso. Para evitar esse tipo de comparação, optou-se pela mesma pontuação por cada campeonato estadual.

Como o objetivo é definir os melhores clubes da história do futebol nacional, o critério de torcida ou de estrutura não é levado em conta. Entende-se que a grandeza de um clube não pode ser medida necessariamente pelo número de torcedores, até porque é comum, em determinados lugares, haver torcedores dos times locais que também torcem por outros clubes — os famosos mistos. Sobre a estrutura, é importante observar que se um clube do tamanho do Corinthians não possuía estádio próprio até pouco tempo atrás, e o Flamengo não tem o seu até hoje; esse não seria um critério legítimo de avaliação.

A constância, por sua vez, é um critério valorizável. Por essa razão, a quantidade de finais importantes disputadas por um clube, ou mesmo o vice-campeonato nos torneios de pontos corridos — desde que não provenientes de um torneio entre apenas dois clubes —, foram ressaltados aqui.

Não serão computados torneios amistosos, por mais que sua disputa seja contra grandes da Europa, como é o caso do Troféu Ramón de Carranza, o Teresa Herrera, a Copa Suruga ou a Pequena Taça do Mundo da Venezuela. Além disso, a conquista da série B é desconsiderada como nacional para este ranking, tendo em vista que, a despeito de ser um torneio entre clubes nacionais, serve apenas como acesso à série A. Contudo, a ela foi atribuída uma pontuação específica, justamente por não deixar de ser uma disputa entre os clubes brasileiros.

Naturalmente, este ranking leva em conta, para o objetivo de definir o melhor clube nacional na história, o quanto ele foi vitorioso ao longo do tempo. Fatores como a quantidade de torcedores no estádio ou a sua história como representante nacional em outros países também não serão levados em conta para esse fim.

Sobre o polêmico ano de 1987, é sabido que a disputa saiu do âmbito desportivo e foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Sport Recife foi judicialmente declarado o campeão daquele ano, tendo em vista que o Internacional e o Flamengo se recusaram a disputar o quadrangular final entre os finalistas dos módulos Verde, que era a Copa União do Clube dos 13, e Amarelo. Em razão do decisum, não há como confrontar o título nacional do clube pernambucano naquele ano. Contudo, o Flamengo foi vencedor do Módulo Verde, um torneio nacional que fora acompanhado como Brasileirão de fato, contando com 16 clubes da elite do futebol nacional. Assim, além da atribuição do ponto pelo Brasileirão oficial do Sport, nada mais justo do que conferir uma pontuação ao Flamengo equivalente à Taça Brasil. Seguindo essas premissas, vamos aos critérios valorativos escolhidos.

Fotografia: Lemyr Martins / Santos Futebol Clube / Reprodução

Os 15 quinze clubes mais vencedores da história do futebol brasileiro, conforme critérios elencados abaixo:

1 — SÃO PAULO Crédito: São Paulo Futebol Clube / FPF / Reprodução Entre os grandes, o São Paulo é o mais novo e com o melhor desempenho com relação aos títulos importantes. E, como prevê o seu hino, é o primeiro. Além de ser o clube brasileiro com mais conquistas internacionais, sua pior colocação em um Brasileirão foi o 13º lugar, nunca tendo sido rebaixado. Também ostenta o título de maior campeão brasileiro da Libertadores — ao lado de Grêmio e Santos. É, inclusive, um dos poucos clubes que conquistaram os dois formatos de Mundiais. Com 798.3 pontos, é, definitivamente, o clube mais bem-sucedido do Brasil até aqui.

SÃO PAULO: 21 participações em Libertadores + 21 Paulistas e 1 Super Campeonato Paulista + 1 vice da Copa do Brasil + 6 vices do Campeonato Brasileiro + 3 vices da Libertadores + 1 Rio-SP + 2 Recopas + 1 Sula + 1 Supercopa + 1 Conmebol + 6 Campeonatos Brasileiros + 3 Libertadores + 2 Mundiais Interclubes + 1 Mundial da Fifa = 798.3

2 — SANTOS Crédito: Santos Futebol Clube / Divulgação O glorioso alvinegro praiano desponta como gigante do futebol nacional. Suas impressionantes conquistas da era Pelé talvez jamais sejam alcançados por qualquer outro clube, e suas glórias não se esgotaram nesse período brilhante de sua história – que extrapola as quatro linhas e já parou até uma guerra na África. Todos os brasileiros sabiam escalar aquele Santos — de Gilmar, passando por Mengálvio, até chegar aos implacáveis Pelé e Pepe. Com três Libertadores, dois Mundiais Interclubes, oito Brasileirões e um histórico livre de rebaixamentos, é o Santos quem dá a bola na nossa segunda posição. A bem da verdade, o Santos, mais do que um clube: é uma verdadeira entidade.

SANTOS: 16 participações em Libertadores + 21 Estaduais + 1 vice da Copa do Brasil + 2 vices da Taça Brasil + 6 vices do Campeonato Brasileiro + 2 vices da Libertadores + 1 vice Mundial da Fifa + 1 Recopa + 2 Supercopas Intercontinentais + 1 Conmebol + 5 Rio-SP + 5 Taças Brasil + 1 Copa do Brasil + 1 Robertão + 2 Campeonatos Brasileiros + 3 Libertadores + 2 Mundiais Interclubes = 759.5

3 — CORINTHIANS Crédito: Tomofumi Kitano / Wikimedia Commons Até 1990, o Timão era taxado como clube regional pelos rivais. O que já era uma provocação sem sentido — tendo em vista a rica história do clube —tornou-se uma piada enterrada no passado depois das sete conquistas nacionais, da Libertadores e dos dois Mundiais da FIFA vencidos desde então. O Corinthians, time do povo, consolidou-se como papa-títulos e é dos poucos clubes que levantaram taças em todas as décadas, desde o seu surgimento. Por toda a sua grandeza — e também por ter-nos apresentado a maravilhosa Democracia Corintiana —, a terceira colocação é do Todo-Poderoso Timão.

CORINTHIANS: 15 participações em Libertadores + 30 Paulistas + 5 Rio-SP + 3 vices da Copa do Brasil + 3 vices do Campeonato Brasileiro + 1 Supercopa do Brasil + 1 Recopa + 1 Série B + 3 Copas do Brasil + 7 Campeonatos Brasileiros + 1 Libertadores + 2 Mundiais da FIFA + 1 rebaixamento = 734.4

4 — PALMEIRAS Crédito: Sociedade Esportiva Palmeiras / Reprodução O alviverde imponente fecha o quarteto de paulistas nas primeiras posições do ranking. Sua história, recheada de conquistas — inclusive sobre o Santos de Pelé — ressalta a grandeza do clube e torna o Verdão um colosso do futebol brasileiro. Seus grandes feitos envolvem a conquista de todos os formatos de campeonatos nacionais existentes. Não à toa, é o clube com mais títulos brasileiros, além de um bicampeonato da Libertadores e uma histórica Copa Mercosul. O quarto lugar está bem representado pelo Palmeiras e seus 717.9 pontos.

PALMEIRAS: 21 participações em Libertadores + 23 Paulistas + 1 vice do Robertão + 1 vice da Copa do Brasil + 2 vices do Campeonato Brasileiro + 3 vices da Libertadores + 1 vice do Mundial Interclubes + 5 Rio-SP + 2 Séries B + 1 Copa dos Campeões + 1 Mercosul + 2 Taças Brasil + 4 Copas do Brasil + 2 títulos do Robertão + 6 Campeonatos Brasileiros + 2 Libertadores + 2 rebaixamentos = 717.9

5 — FLAMENGO Crédito: Clube de Regatas do Flamengo / FERJ / Reprodução A nação rubro-negra carioca tem por religião esse clube vencedor. O Flamengo, além de multicampeão nacional e maior campeão do Rio, desbravou as Américas por duas vezes e conquistou o mundo em uma inesquecível final contra o Liverpool. É o clube de maior torcida do Brasil e, com a sua reestruturação financeira ocorrida nos últimos anos, voltou a despontar como potência absoluta do futebol nacional. É um time que nasceu para vencer e faz jus a esta posição aqui elencada. A brilhante conquista da Libertadores de 2019, com a virada histórica sobre o poderoso River Plate, apenas demonstra o quanto o Mengão é impiedoso. O vibrante, de fibra e que muita libra já pesou comanda a quarta colocação. É um grande prazer vê-lo brilhar!

FLAMENGO: 17 participações em Libertadores + 36 Cariocas + 4 vices da Copa do Brasil + 1 vice do Campeonato Brasileiro + 1 vice do Mundial da FIFA + 2 Rio-SP + 1 Recopa + 2 Supercopas do Brasil + 1 Copa dos Campeões + 1 Mercosul + 7 Campeonatos Brasileiros+ 1 Copa União de 1987 + 2 Libertadores + 1 Mundial Interclubes = 700.7

6 — GRÊMIO Crédito: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense / Reprodução O Imortal Tricolor, copeiro como nenhum outro, é, ao lado do Santos e do São Paulo, o maior vencedor brasileiro da Libertadores. As suas glórias envolvem não apenas conquistas inesquecíveis, mas também grandes batalhas como o empate heroico contra o Ajax na final do Mundial Interclubes — um embate com a virtual base da Seleção Holandesa. Os títulos de campeão mundial, bicampeão brasileiro e cinco vezes vencedor da Copa do Brasil falam por si sós. E é por isso que a sua torcida o acompanha até a pé, com muita fé.

GRÊMIO: 21 participações em Libertadores + 39 Gaúchos + 1 Sul-MG + 3 vices da Copa do Brasil + 3 vices do Campeonato Brasileiro + 2 vices da Libertadores + 1 vice do Mundial Interclubes + 1 vice do Mundial da Fifa + 1 Supercopa do Brasil + 1 Série B + 5 Copas do Brasil + 2 Recopas + 2 Campeonatos Brasileiros + 3 Libertadores + 1 Mundial Interclubes + 2 rebaixamentos = 637

7 — CRUZEIRO Crédito: Cruzeiro Esporte Clube / Reprodução O Cabuloso não vem passando por um período dos mais vistosos de sua jornada, é verdade. Contudo, a sua história demonstra a força conquistadora que o clube mineiro tem, desde a sua primeira Taça Brasil até as duas conquistas da América. Temido pelos rivais, cravou uma tríplice coroa lendária em 2003, com uma máquina histórica que dificilmente será esquecida. O grande campeão Cruzeiro é sem dúvida um dos maiores vencedores do futebol nacional e desponta como obstinado colecionador de títulos entre os grandes de nosso esporte.

CRUZEIRO: 17 participações em Libertadores + 38 Mineiros + 2 Sul-MG + 1 vice do Robertão + 2 vices da Copa do Brasil + 3 vices do Campeonato Brasileiro + 2 vices da Libertadores + 1 vice do Mundial Interclubes + 1 Taça Brasil + 6 Copas do Brasil + 3 Campeonatos Brasileiros + 2 Supercopas + 1 Recopa + 2 Libertadores + 1 rebaixamento = 630.5

8 — INTERNACIONAL Crédito: Sport Club Internacional / Reprodução Um dos poucos clubes campeões do mundo pela FIFA, em cima do poderoso Barcelona, único campeão brasileiro invicto (1979) e bicampeão da Libertadores. O Internacional de Porto Alegre é daqueles times que enchem os olhos mesmo de quem não torce por ele. As tradições do maior campeão gaúcho se envolvem na aura de um time que pode se autoproclamar campeão de tudo. O gosto amargo da perda do contestável título de 2005 do Brasileirão saiu em forma de louros com as consequentes conquistas das Libertadores de 2006 e 2010. Nunca perde quem peleja! O Inter é um gigante do Sul, do Brasil e das Américas – quiçá do mundo.

INTERNACIONAL: 14 participações em Libertadores + 45 Gaúchos + 2 vices do Robertão + 2 vices da Copa do Brasil + 5 vices do Campeonato Brasileiro+ 1 vice da Libertadores + 2 Recopas + 1 Sulamericana + 1 Copa do Brasil + 3 Campeonatos Brasileiros + 2 Libertadores + 1 Mundial + 1 rebaixamento = 575.5

9 — ATLÉTICO MINEIRO ATLÉTICO MINEIRO O Galo Doido foi o primeiro campeão brasileiro nos moldes atuais, após os ajustes da Taça de Prata. Clube com mais estaduais em Minas Gerais, o Atlético tem na paixão de sua maravilhosa torcida uma das armas que o levam a grandes conquistas — como foi com a Libertadores da América de 2013, o seu maior triunfo. Aquele esquadrão comandado por Ronaldinho Gaúcho encantou pelo bom futebol e pela raça, união tradicional das grandes virtudes do Galo. O Clube Atlético Mineiro é, pois, mais que uma simples agremiação de futebol. É o símbolo de um clube de alma, ostensivamente glorioso.

ATLÉTICO MINEIRO: 11 participações em Libertadores + 45 Mineiros + 1 vice da Copa do Brasil + 5 vices do Campeonato Brasileiro + 1 Copa do Brasil + 1 série B + 1 Recopa + 1 Conmebol + 1 Campeonato Brasileiro + 1 Libertadores + 1 rebaixamento = 399.2

10 — FLUMINENSE Crédito Fluminense Football Club / FERJ / Reprodução Nelson Rodrigues um dia disse, ao seu modo, que discordar da grandeza do Fluminense era uma desagradável cegueira dos fatos, caso estes provassem o contrário. A torcida do Tricolor, embalada pela bênção do Papa, protagonizou inúmeros campeonatos ao longo de sua história. Tetracampeão nacional, campeão da Copa do Brasil e com 31 títulos estaduais, o Fluminense foi também o invejável finalista de uma Libertadores espetacular, cuja conquista apenas os pênaltis e o acaso lhe tiraram. As juras de amor ao clube pela torcida não são em vão. O Fluminense é imenso!

FLUMINENSE: 7 participações em Libertadores + 31 Cariocas + 2 vices da Copa do Brasil + 1 vice da Libertadores + 3 Rio-SP + 1 Primeira Liga + 1 Copa do Brasil + 1 Robertão + 3 Campeonatos Brasileiros + 2 rebaixamentos (séries B e C) = 368.1

11 — VASCO Crédito: Club de Regatas Vasco da Gama / Divulgação O Clube da Colina, temido esquadrão tetracampeão nacional, surge em décimo primeiro para fazer valer a sua bela história. Primeiro brasileiro campeão sul-americano, ainda em 1948, o Vasco repetiu o feito cinquenta anos depois, quando venceu as duas finais em cima do Barcelona de Guayaquil, voltando ao topo das Américas de uma forma triunfal. O clube também brindou o torcedor com um dos jogos mais emocionantes da história, com uma virada incrível de 4×3 sobre o Palmeiras na Mercosul de 2000 — ano em que disputou a final do Mundial com o Corinthians e perdeu apenas nos pênaltis. Vasco da Gama, a sua fama assim se faz!

VASCO: 9 participações em Libertadores + 24 Cariocas + 1 vice da Taça Brasil + 1 vice da Copa do Brasil + 3 vices do Campeonato Brasileiro + 1 vice do Mundial Interclubes + 1 vice Mundial da FIFA 2000 + 1 Série B + 3 Rio-SP + 1 Mercosul + 1 Copa do Brasil + 4 Campeonatos Brasileiros + 1 Libertadores + 1 Sulamericano de 1948+ 4 rebaixamentos = 326.8

12 — BOTAFOGO Crédito: Botafogo de Futebol e Regatas / Divulgação O time da estrela solitária é talvez o mais charmoso do futebol brasileiro, e com uma das mais belas histórias. O seu esquadrão imortal do final da década de 1950 e o da década de 60 colecionou taças, tais como os dois títulos do Torneio Rio-SP, o bicampeonato Carioca e a Taça Brasil de 1968. Em 1995, o Fogão voltou a brilhar e despachou o seu antigo rival, o Santos, em uma final histórica e feérica, com um gol polêmico e inesquecível de Túlio Maravilha, que vingou a Taça Brasil de 1962. Uma lista sem o Botafogo tenderia a ser uma farsa. É o campeão desde 1910 quem crava esta décima segunda posição.

BOTAFOGO: 5 participações em Libertadores + 21 Cariocas + 4 Rio-SP + 1 vice da Copa do Brasil + 2 vices do Campeonato Brasileiro + 1 Taça Brasil + 1 Série B + 1 Conmebol + 1 Campeonato Brasileiro + 3 rebaixamentos = 237.7

13 — BAHIA Crédito: Esporte Clube Bahia / Reprodução O primeiro campeão brasileiro derrotou nada mais, nada menos que o Santos de Pelé. Para demonstrar que não era apenas sorte, ainda conseguiu chegar em mais duas finais da Taça Brasil — feitos esses que poucos clubes do chamado “eixo” conseguiram. O Esquadrão de Aço ostenta quase cinco dezenas de títulos estaduais, é bicampeão brasileiro e, de quebra, conquistou recentemente seu tetracampeonato do Nordeste — octa, caso os quatro anteriores sejam oficializados. A sua vencedora campanha no Brasileirão de 1988, despachando o favorito Internacional na primeira final, em pleno Beira-Rio, e depois erguendo o troféu na antiga Fonte Nova, mostrou ao Brasil a força do gigante soteropolitano. O Bahia é a voz do campeão e a turma tricolor dificilmente é batida em vibração. Bora, Baêa!

BAHIA: 3 participações em Libertadores + 49 Baianos + 2 vices da Taça Brasil + 4 Copas do Nordeste + 4 Copas Norte-Nordeste + 1 Taça Brasil + 1 Campeonato Brasileiro+ 4 rebaixamentos = 227.7

14 — ATHLÉTICO Crédito: Club Athletico Paranaense / Reprodução Um dos clubes com a estrutura mais moderna e invejável do Brasil, o Furacão vem refletindo em campo os investimentos vanguardistas que a sua direção fez ao longo dos anos. Com um projeto de clube vencedor, que utiliza o estadual como experiência para jovens atletas, o Athlético já mostrou do que é capaz com o incrível título Brasileiro de 2001, seguido por um vice-campeonato heroico em 2004. Além disso, o clube conquistou ainda uma Copa do Brasil e abriu as portas das conquistas internacionais ao vencer a Sulamericana de 2018. Por essas e outras, é indiscutível seu posto de grande clube do futebol nacional.

ATHLETICO: 7 participações em Libertadores + 26 Paranaenses + 1 vice do Campeonato Brasileiro + 1 Copa do Brasil + 1 Campeonato Brasileiro + 1 Sulamericana + 3 rebaixamentos = 209.9

15 — SPORT Crédito: Sport Club do Recife / Reprodução O Sport arreia! O futebol pernambucano está muito bem representado nesse top15, com o rubro-negro maquinoso de grandes feitos nacionais. Com seus 42 estaduais e o seu tricampeonato do Nordeste, o Sport conseguiu ainda romper as barreiras regionais, sendo o campeão Brasileiro de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, em cima do indigesto Corinthians. A Ilha do Retiro fica pequena para tantas glórias deste tradicional e estelar clube, que fecha com chave de ouro este ranking dos quinze maiores do futebol nacional. Mais que merecido!

SPORT: 2 participações em Libertadores + 42 Estaduais + 3 Copas do NE + 1 Norte-Nordeste + 1 vice da Copa do Brasil + 1 Copa do Brasil + 1 Série B + 1 Brasileirão + 5 rebaixamentos = 175.8