70 melhores filmes novos para assistir em 2021 na Netflix

Um Inverno em Nova York (2019), Lone Scherfig

Clara é uma jovem mãe em busca de recomeço. Fugindo do marido abusivo, ela sai de casa com os dois filhos no carro, em direção a Nova York. Quando o veículo é rebocado, eles são resgatados das ruas por Alice, uma jovem que leva Clara e as crianças para um abrigo de emergência. Aos poucos, Clara recebe ajudas inesperadas de estranhos e começa a vislumbrar um novo futuro para sua família.