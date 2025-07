10 filmes na Netflix que juntos ganharam 49 Oscars

Há um tipo de grandeza que não se dissolve com o tempo. Ela apenas muda de lugar. Nos arquivos da memória, nos ruídos das trilhas sonoras, na curva de um plano que reaparece, por acaso, quando zapeamos sem querer. Certos filmes, mesmo os mais premiados, não se impõem pela cifra. Eles nos alcançam por um detalhe que já conhecemos, mas não sabemos nomear: uma fala dita em sussurro, uma expressão interrompida, o tom de luz que não se repete. E, mesmo assim, quando descobrimos que aquele gesto despretensioso está agora ao alcance de um clique, como se a glória coubesse em um catálogo, algo nos inquieta. É o caso desses dez filmes, espalhados entre gêneros, décadas e diretores, mas unidos por uma coincidência pouco casual: juntos, somam 49 estatuetas do Oscar e estão, todos, disponíveis na Netflix.

Não se trata de uma lista ilustrativa, tampouco de um desfile de superproduções previsíveis. Há ali clássicos consagrados por gerações, como “Tubarão” e “E.T.”, alegorias refinadas como “Birdman”, e fábulas devastadoras como “A Vida é Bela” ou “Nada de Novo no Front”. Há também filmes que ganharam mais do que prêmios: ganharam o direito de permanecer. “Forrest Gump” não apenas venceu seis Oscars, ele instaurou um modo de contar que contaminou parte do cinema americano por anos. “Gladiador” redefiniu o épico no início dos anos 2000. “Chicago” devolveu o musical ao centro. E “Oppenheimer”, tão recente, carrega o peso de uma biografia atômica que só funciona porque Nolan, ao seu modo, desacelerou. Há um motivo para tudo isso estar no mesmo serviço de streaming, mas talvez o mais interessante seja a ideia de que a história do cinema, ou pelo menos parte dela, pode ser atravessada por dentro da sala de casa. Sem aviso, sem anúncio, sem crítica de rodapé. Só resta saber o que fazer com esse privilégio: passar batido ou, quem sabe, voltar a sentir algo diante de um filme que parecia antigo demais para comover de novo. Porque quando eles acertam, e esses aqui acertaram, sempre é tempo de ver pela primeira vez.

Oppenheimer (2023), Christopher Nolan Divulgação / Universal Pictures Durante a Segunda Guerra Mundial, um físico teórico assume o comando de um projeto ultrassecreto nos desertos dos Estados Unidos. Ele lidera uma equipe brilhante de cientistas na corrida para desenvolver uma arma que poderia encerrar o conflito — mas ao custo de abrir as portas para um novo tipo de terror. O que começa como um triunfo da ciência se transforma, aos poucos, em um labirinto de culpa, poder e consequências imprevisíveis. A tensão cresce à medida que a teoria se aproxima da prática, e o futuro do mundo parece pender do fio de uma equação. A trama mergulha fundo nos bastidores do nascimento da bomba atômica, revelando não apenas os desafios técnicos do projeto, mas os abismos éticos enfrentados por seus criadores. Mais do que um retrato histórico, é um estudo sobre o impacto devastador da genialidade humana quando guiada por medo, ambição e urgência política.

Nada de Novo no Front (2022), Edward Berger Reiner Bajo / Netflix Movidos por discursos inflamados e promessas de glória, um grupo de adolescentes mergulha de cabeça na guerra, acreditando estar partindo para uma aventura heroica. Mas o campo de batalha rasga o véu do idealismo logo no primeiro tiro. A lama engole a inocência. A pólvora apaga os sorrisos. E a ideia de “inimigo” se dissolve diante da dor compartilhada, do medo constante, do sangue sem nacionalidade. A guerra, que parecia um jogo de bravura, se revela uma máquina que tritura corpos e apaga nomes com precisão burocrática. À medida que o tempo se arrasta como uma marcha fúnebre, o protagonista luta para manter algo de humano em meio ao horror mecânico das ordens e ofensivas. A juventude se esfarela, os rostos se apagam, e a esperança vira apenas mais uma baixa não contabilizada. O fim parece perto, mas a lógica dos que comandam exige mais sacrifício, mais uma última ofensiva, mais uma morte gratuita.

Birdman (2015), Alejandro G. Iñárritu Alison Rosa / Fox Searchlight Ele já foi símbolo de um tempo, mascarado em glória, voando alto nas asas da fama pop. Mas depois de virar as costas para um novo capítulo de sua antiga persona heroica, sua carreira despencou em queda livre. Agora, na tentativa de ressurgir das cinzas e provar que é mais do que um rosto congelado no passado, ele mergulha em um projeto ousado: adaptar e encenar uma obra consagrada nos palcos exigentes da Broadway. Enquanto os holofotes ainda estão apagados, o caos já se instala nos bastidores. O elenco, formado por egos e inseguranças, o desafia a cada cena, e seu agente tenta manter a sanidade do espetáculo em pé. Mas o maior confronto acontece dentro de si: uma voz insistente, talvez alucinação, talvez consciência, o persegue como uma sombra barulhenta — lembrando-o do que foi, e cobrando o que talvez nunca volte a ser.

Chicago (2003), Rob Marshall Divulgação / Miramax Duas mulheres, duas armas e uma cidade que transforma crime em espetáculo. Uma dançarina consagrada vê seu mundo virar de cabeça para baixo após um crime passional — mas, em vez de cair no ostracismo, ela ascende como ícone de uma mídia sedenta por sangue e glamour. Entre manchetes e holofotes, um advogado carismático manipula os tribunais como um palco, vendendo tragédia como entretenimento de luxo. Justiça? Só se for com figurino novo e trilha sonora. Em meio à decadência e aos flashes, o crime vira capital simbólico. Enquanto isso, uma aspirante à fama dá um passo impensável em busca de estrelato: um tiro, uma prisão, e então, os aplausos. O palco agora é disputado por duas celebridades nascidas do caos, competindo por atenção, manchetes e poder. O julgamento vira show, a cela vira camarim, e a verdade se dissolve no brilho das luzes. Nesse jogo onde o sistema é espetáculo e a ética se veste de lantejoulas, só há espaço para quem entende que, em certos palcos, sobreviver é performar melhor. No fim, quem dança melhor com o escândalo, leva.

Uma Mente Brilhante (2001), Ron Howard Divulgação / Universal Pictures Um jovem prodígio da matemática conquista prestígio ao apresentar uma teoria revolucionária, mas a mesma mente brilhante que o consagrou logo se torna palco de um embate silencioso. O orgulho e a autoconfiança dão lugar à dúvida, enquanto ele começa a enfrentar uma realidade distorcida que o isola de tudo que antes fazia sentido. Diagnosticado com uma condição mental complexa, ele mergulha num turbilhão interno, tentando distinguir o que é fato e o que é invenção. Amigos tornam-se suspeitos, sinais cotidianos ganham novos significados e a genialidade passa a caminhar lado a lado com a paranoia. Ao longo dos anos, trava uma batalha íntima contra os fantasmas que o acompanham — uma luta marcada por perdas, resistência e um desejo obstinado de reconexão. Com apoio e coragem, ele constrói uma ponte entre seu mundo e o dos outros, reencontrando o valor de sua genialidade. Em meio a recaídas e lampejos de lucidez, renasce uma vontade de seguir em frente, mesmo sem certezas absolutas.

A Vida é Bela (1998), Roberto Benigni Divulgação / Melampo Cinematografica Em meio ao caos de uma guerra brutal, um homem judeu e seu filho são arrancados de suas vidas e lançados no pesadelo de um campo de concentração. Longe da esposa e cercado por violência, o pai se recusa a deixar o medo tomar conta. Com criatividade infinita, transforma a tragédia ao redor em um jogo de faz de conta, desenhando regras e recompensas para manter o menino sorrindo. Ele troca tiros por pontos, soldados por juízes e esconde a dor atrás de um sorriso quase mágico. Essa mentira cuidadosamente tecida não é fuga — é resistência. Enquanto o mundo desaba ao redor, ele constrói uma fantasia salvadora, onde tanques viram brinquedos e o silêncio vira proteção. Um gesto de amor tão desesperado quanto corajoso, onde o riso vira escudo contra a barbárie. Porque, às vezes, fingir que tudo é uma brincadeira é a única maneira de continuar jogando. Entre a dor e a esperança, nasce uma fábula viva, feita para preservar a inocência diante do horror.

Forrest Gump (1994), Robert Zemeckis Divulgação / Paramount Pictures Durante quatro décadas turbulentas da história americana, um homem simples — com intelecto modesto e um coração do tamanho do mundo — atravessa eventos grandiosos como quem atravessa uma rua qualquer. Ele não procura os holofotes, mas acaba neles. Passa por guerras, escândalos e transformações culturais como um visitante distraído num museu da história real. Sua ingenuidade, longe de ser fraqueza, o torna uma testemunha pura num tempo carregado de cinismo. Com seus passos mansos e suas convicções ingênuas, ele toca vidas, influencia destinos e, sem saber, se inscreve nas entrelinhas dos livros que jamais lerá. Enquanto o mundo enlouquece em ciclos de poder, ambição e destruição, ele permanece voltado a algo infinitamente mais simples e mais profundo: o amor por uma mulher marcada pela dor e pelas escolhas difíceis. Em meio a presidentes, protestos e pólvoras, seu coração nunca se desvia da rota original. E talvez, no fundo, seja ele quem mais entendeu o que é viver.

Gladiador (2000), Ridley Scott Divulgação / Universal Pictures Nos estertores de um império corroído por guerras e vaidades, um imperador cansado tenta selar seu legado com sabedoria. Em vez de sangue herdado, escolhe caráter forjado para ocupar o trono. Mas essa escolha desperta a fúria de um filho ambicioso, que se recusa a aceitar um destino fora do centro do poder. Cego por orgulho, ele rompe os laços da linhagem com o fio da traição. O golpe é rápido, sujo, e coroado por um falso luto. Aquele que deveria governar é condenado à morte — e à memória. O condenado, porém, escapa da lâmina e cai nas sombras. Renascido como escravo, veste o ferro dos gladiadores, entre ecos de gritos e cheiro de sangue. Sua força, antes temida nos campos de batalha, agora alimenta plateias sedentas por espetáculo. Mas o que vibra em seu peito não é apenas sobrevivência: é a chama de um ajuste de contas. Cada luta o aproxima de quem tomou tudo. E enquanto os aplausos ecoam, cresce também a chance de restaurar o que foi arrancado — não com palavras, mas com espada. Sua história deixa de ser só vingança. Torna-se lenda.

E.T. — O Extra-terrestre (1982), Steven Spielberg Divulgação / Sunset Boulevard Um jovem solitário cruza caminhos com uma criatura vinda de muito longe, tão deslocada quanto ele. O visitante, perdido em um mundo estranho e hostil, encontra abrigo no coração do garoto, que se torna seu guardião silencioso. Juntos, traçam rotas secretas e constroem códigos de confiança em meio ao caos da curiosidade humana e da ameaça da ciência impiedosa. Cada novo esconderijo é um gesto de afeto. Cada tentativa de fuga, uma prova de lealdade. O vínculo que cresce entre eles ultrapassa linguagem, biologia e planeta. É um pacto de empatia pura, daqueles que desafiam o tempo e derretem o medo. Em cada gesto escondido, em cada olhar cúmplice, a amizade floresce — não como algo frágil, mas como uma resistência poderosa à frieza do mundo adulto. Eles não falam o mesmo idioma, mas dizem tudo que importa. No silêncio entre os dois, existe um tipo raro de amor: aquele que não pede nada, só permanece.