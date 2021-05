10 filmes perturbadores sobre pandemias para assistir na Netflix

Em 2011, quando o cineasta Steven Soderbergh lançou o filme “Contágio”, possivelmente, não imaginava o que aconteceria com mundo uma década depois. O ano de 2021 entrará para a história como o mais letal desde a Gripe Espanhola, no início do século 20. Para aqueles que estão procurando produções sobre o assunto, a Bula reuniu em uma lista dez longas sobre epidemias disponíveis na Netflix. Entre os selecionados, destacam-se “Ao Cair da Noite” (2017), de Trey Edward Shults; e “Alive” (2020), de Jo Il Hyeong. É importante ressaltar que filmes sobre o tema não servem como elementos educativos, mas sim como entretenimento. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Alive (2020), Jo Il Hyeong Enquanto a família de Joon-woo viaja, ele vê na TV que uma doença misteriosa e de rápida propagação está se espalhando pela cidade transformando as pessoas em zumbis. O governo já perdeu o controle e Joon-woo sabe que não há condições de sair de casa. Com o passar dos dias, ele descobre que sua família morreu e seu estoque de alimentos e bebidas acaba. Ele está decidido a tirar a própria vida, até que uma luz em outro prédio o faz acreditar que talvez exista outros sobreviventes.

The Silence (2018), John R. Leonetti Em um cenário pós-apocalíptico, o mundo está completamente devastado. A jovem Ally e sua família lutam para sobreviver fugindo de criaturas assustadoras que detectam a presença de humanos por meio do som. Aprendendo a caçar para comer, eles vagam em busca de um refúgio para se esconderem até que as criaturas abandonem a Terra. O filme é baseado no romance homônimo de Tim Lebbon.

93 Dias (2016), Steve Gukas Um homem passa mal no aeroporto de Lagos, na Nigéria, e é enviado rapidamente para o hospital. Ele nega que tenha estado com pessoas doentes, mas a doutora Stella Ameyo Adadevoh suspeita que ele está contaminado pelo Ebola, vírus mortal. A partir de então, profissionais da saúde e civis arriscam suas vidas para conter o vírus, antes que ele se torne uma epidemia. O filme é dedicado a Ameyo Adadevoh, médico que teve um papel fundamental na contenção do Ebola na Nigéria.

Ao Cair da Noite (2017), Trey Edward Shults Após um vírus mortal exterminar a maior parte da população mundial, Paul leva sua família sobrevivente para morar numa casa na floresta. Eles usam máscaras de gás, racionam a comida e estão sempre armados. Apesar da tensão, todos são unidos. Mas, tudo muda quando Christopher aparece com a esposa e o filho pedindo abrigo. Paul decide ajudar os forasteiros, mas começa a ficar cada vez mais desconfiado de suas verdadeiras intenções.

Cargo (2017), Yolanda Ramke e Ben Howling Após o mundo ser atingido por uma pandemia zumbi, Andy corre contra o tempo para encontrar um lugar seguro para sua filha, ainda bebê. Ele sabe que foi infectado e tem apenas 48 horas antes de se transformar em um zumbi. A salvação que Andy procura pode estar em uma tribo aborígene isolada, mas é praticamente impossível ter acesso ao grupo. “Cargo” é baseado em um curta-metragem de mesmo nome, que viralizou no Youtube em 2013.

Invasão Zumbi (2016), Yeon Sang-ho A Coreia do Sul decreta estado de emergência após um vírus desconhecido que transforma as pessoas em zumbis se espalhar pelo país. Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, uma garota ferida rapidamente espalha a doença no local. Então, os passageiros sadios precisam lutar por sua sobrevivência até chegarem em Busan, a única cidade que não foi afetada pela epidemia.

Guerra Mundial Z (2013), Marc Forster Um vírus misterioso se espalha pelo mundo, transformando as pessoas infectadas em uma espécie de zumbis. O ex-investigador da ONU, Gerry Lane, é coagido pelo governo a viajar com um grupo de cientistas para a Coreia do Sul, onde provavelmente o vírus fez sua primeira vítima, para investigar o caso e tentar criar uma cura. Enquanto realiza a missão, Gerry luta para resguardar sua própria vida e voltar para sua família.

O Hospedeiro (2007), Bong Joon-ho Às margens do rio Han, moram Hie-Bong e sua família, donos de uma barraca de comida no parque. Ele cuida de Hyun-seo, filha de seu primogênito, Kang-du. Um dia, uma gigantesca aberração formada pelo lixo tóxico surge do rio e leva embora a pequena Hyun-seo. Disposto a encontrar a neta com vida, Hie-Bong decide enfrentar o monstro. Enquanto isso, o governo isola todos que se aproximaram da criatura, suspeita de transmitir um vírus mortal.