10 filmes sobre relacionamento que valem por 1 ano de terapia

Para os leitores da Bula que gostam de filmes românticos, reunimos em uma lista dez indicações, disponíveis na Netflix, que podem ensinar lições valiosas sobre relacionamento. Ao observar as experiências dos personagens, é possível ter uma nova visão não apenas sobre companheirismo, perdão e lealdade; mas também sobre amor-próprio e a necessidade de não se anular para viver em função do outro. Entre os longas selecionados, destacam-se “Pérolas no Mar” (2018), de Rene Liu; “Monsieur & Madame Adelman” (2017), de Nicolas Bedos; e “Farol das Orcas” (2016), de Gerardo Olivares. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

O Segredo: Ouse Sonhar (2020), Andy Tennant Miranda é uma viúva que se esforça para criar os três filhos sozinha. Após uma tempestade danificar sua casa, ela contrata um trabalhador chamado Bray Johnson para fazer os reparos. A presença de Bray traz alegria a toda a família e ele ensina valiosas lições sobre a vida à Miranda. Os dois acabam se aproximando, mas Bray possui um segredo que pode mudar tudo.

Happy Old Year (2019), Nawapol Thamrongrattanarit Jean quer transformar sua casa em um home office e está fazendo uma faxina geral, jogando fora tudo que não é realmente necessário. Mas, ela enfrenta um grande desafio quando se depara com algumas coisas que pertencem a Aim, seu ex-namorado. Ainda que esses objetos não sejam úteis, cada um deles lembra uma história importante e traz à tona sentimentos não resolvidos.

Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al Mansour Violet Jones é uma publicitária bem-sucedida, que leva a vida que sempre sonhou, com um namorado perfeito e uma carreira brilhante. Mas, após uma profunda decepção, Violet decide repaginar sua vida, começando pela aceitação de seu cabelo crespo. Essa pequena mudança dá início a uma revolução na vida de Violet e ela percebe que, para ser feliz, precisa superar as opiniões alheias.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Em 2007, os universitários Jian-qing e Xiao-Xiao se conhecem em um trem que parte de Pequim para uma cidade do interior, onde ambos planejam passar o fim de ano. Os dois se apaixonam e começam a namorar. Anos depois, o filme mostra Jian-qing e Xiao-Xiao se encontrando de novo, dessa vez em um aeroporto. Com os voos atrasados, eles conversam sobre o que fizeram de errado no passado e o amor que ainda sentem um pelo outro.

A Escalada (2017), Ludovic Bernard Samy, um jovem de origem humilde, deseja conquistar a amiga Nadia. Mas ela não se sente segura quanto à vida sem estabilidade de Samy. Para impressioná-la, ele diz que até escalaria o Everest pelo amor dela. Então, Nadia diz que ele terá que cumprir com o que disse para provar que a merece. Apesar de ser inexperiente em escaladas, Samy consegue financiamento para a viagem e atrai a atenção da mídia.

Monsieur & Madame Adelman (2017), Nicolas Bedos Victor, um escritor amador, se apaixona por Sarah, uma estudante de literatura. Com a ajuda da namorada, ele finalmente alcança o reconhecimento que sempre sonhou. Os dois se casam e vivem juntos por 45 anos, superando todas as dificuldades, brigas e traições. Quando Victor morre, Sarah é abordada por um jornalista que deseja contar a história do escritor a partir do olhar da mulher que sempre o acompanhou.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Addie Moore é uma viúva solitária que tem problemas para dormir. Certa noite, ela convida o vizinho Louis, que também é viúvo, para dormir em sua casa. O objetivo da proposta não é nada romântico, ela apenas quer que os dois vençam a insônia juntos. No início, Louis fica sem reação com o convite, mas, à medida que o tempo passa, os dois estabelecem uma conexão e uma relação de cumplicidade nasce entre eles.

Farol das Orcas (2016), Gerardo Olivares Beto é um homem solitário, que trabalha como guarda florestal em um parque nacional, cercado pelo mar, leões marinhos e orcas. Lola é mãe de Tristán, um garoto autista que não demonstra entusiasmo com nada. Ao ver Beto em um documentário, Tristán reage positivamente e Lola resolve levá-lo para conhecer o guarda pessoalmente, esperando que o contato com as orcas ajude o garoto a encontrar suas emoções.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Em um asilo, um idoso conta a história de amor de Noah e Allie para sua esposa. Na década de 1940, Noah, um operário, e Allie, uma moça rica, se apaixonam, mas a família da jovem proíbe o romance. Quando Noah é convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, Allie perde as esperanças de reencontrá-lo e fica noiva de outro homem. Mas, antes do casamento, Noah retorna para a cidade e os dois se envolvem novamente.