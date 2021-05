12 filmes que vão te ajudar a compreender o luto, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Mulheres Ocultas (2020), Joseph Chen-Chieh Hsu

Em seu aniversário de 70 anos, Shoying recebe a notícia de que seu marido, que não entrava em contato com a família há anos, morreu. A revelação acaba com a comemoração e Shoying logo assume a responsabilidade de organizar o funeral ao lado de suas três filhas, que tentam lidar com o luto e com as mágoas que guardam do pai. Enquanto isso, Shoying descobre que o marido vivia com outra mulher e decide procurá-la para participar do velório.