20 comédias terrivelmente hilariantes para alegrar os corações em tempos de pandemia

Não sou, propriamente, um exemplo de homem bem humorado. Aliás, vendi um dos rins para me consultar com o Doctor Hey! e ele fez um prognóstico terrível: não tinha um só cirurgião plástico em todo o Olimpo que conseguisse mudar o meu semblante sisudo. “Não dá para mim colocar uma sorriso no seu cara, minha caro”, concluiu. Pedi de volta my money, mas, fui ameaçado com um bisturi. Eu não tinha SUS. Eu não era páreo para aquele médico liso e musculoso com uma faixa amarrada na cabeça, como se fosse o Rambo. Me conformei com o rombo na carteira e vazei mais rápido do que o evacuar de um cisne imperial com síndrome do intestino irritável.

Eu cresci assim: com o cenho fechado e a cara de enfezado. Juro que não sou esse sujeito mal humorado que todos dizem. Não antes da eleição de Bolsonaro e da ascensão dos terraplanistas. Ando um pouco ranheta, ultimamente, é verdade. Meu saco cheio não comporta sequer um comprimidinho de cloroquina. Não sei se eu também tinha essa cara de poucos amigos durante a infância. Perguntei à mamãe como eu me parecia quando era um menino. Ela sorriu, deu de ombros e respondeu: “Normal”. Nada mais genérico e maternal do que isso.

Não me recordo se eu sempre fui assim, de cara amarrada. Durante a adolescência, ninguém reclamava. Não que eu me lembre. Aliás, eu fazia um relativo sucesso com as mulheres feias. Uma vez, cometi a imperícia de perguntar para uma garota qual parte do meu corpo ela achava mais bonita. Ela respondeu que era a altura. Eu teria me jogado pela janela do prédio, se não estivéssemos namorando na praça, o lugar mais seguro e barato do mundo para se esfregar com uma gata. Se fizesse isso hoje, seria morto em cinco minutos pela bandidagem colossal nas ruas.

“Algum problema com você, meu chapa? Você parece sério demais”, é o que dizem, frequentemente. Catei algumas fotografias antigas para conferir como era o meu semblante antes de me tornar, supostamente, um carrancudo. A pesquisa não me levou a grandes descobertas. Com exceção das fotografias 3 x 4, que sempre deixam qualquer pessoa em estado deplorável, pareço até animadinho e bem humorado nas fotos. Pensei que era bolor, mas, eram sorrisos de verdade.

Isso não tem nada a ver com melancolia, com tristeza ou com depressão. Não se preocupem comigo. Ainda não será desta vez que o mundo cruel vai perder um cara tão formidável quanto eu. Percebam que o meu amor-próprio anda deveras pegajoso. Apesar disso, eu não faria sexo comigo, se eu fosse você. Sim. Estou misturando tudo, eu sei, vocês têm razão. Não é sobre a minha vida sexual que eu pretendo falar. Desejo compreender por que motivo tenho essa cara de fome de que tanto falam.

Fazendo um rápido retrospecto, constato que tive uma vida bastante confortável. Três refeições por dia. Cartão de vacinas completo. Saúde impecável: um coco! Dentes tortos, contudo. Calvície precoce, pero, hermosa. Aquele peculiar mau jeito com as mulheres, um conquistador medíocre. Formação educacional acima da média nacional. Profissão bem remunerada, a não ser pelos péssimos cachês para escrever nesta revista. O fascínio pelo cinema. O gosto musical apurado. O amor. Os filhos. Aonde é que se encaixa essa minha cara azeda?

“É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração.” Repito os versos do Vinicius como se fosse um mantra. Na verdade, estou me esforçando à beça para mudar a fisionomia circunspecta e parecer mais feliz do que, de fato, eu me sinto. Aquele tipo de indivíduo que você bate o olho e já cola nela por causa do magnetismo. Não se trata de falsidade, de forçar a barra ou de enganar as pessoas. Não é nada disso. Ocorre que o bom humor é contagiante e eu quero muito fazer parte dessa força tarefa imbuída em contaminar o planeta com alegria.

Estou tão genuinamente comprometido com esta intrincada missão de ser e de parecer feliz, que compilei, a pedido do meu editor — aquele bonachão que nunca me paga chopes — uma lista com 20 comédias terrivelmente evangélicas, ou melhor, 20 comédias terrivelmente hilariantes para alegrar os corações em tempos de pandemia, de morte no atacado e de sofrimento coletivo. Ele instruiu que eu não pensasse muito, que usasse a intuição, que fizesse uma lista, assim, de supetão, sem a necessidade de escrever resenhas individuais, senão, ficaria caro demais para ele não me pagar.

Gostei do desafio. Puxei na cachola a lembrança de filmes de comédia realmente muito engraçados, infalíveis contra a tristeza e a melancolia. Besteirol? Que nada. Besteira é abdicar de ser feliz. Se ainda não viram os filmes indicados, vejam. Se já viram, revejam e riam aos borbotões. Esvaziem suas bexigas primeiro. A alegria é garantida, ao menos, durante a trama. O resto do tempo é com a gente. Uma questão de atitude, tenho certeza. Decisão de foro íntimo. Um compromisso com a felicidade que vai além das aparências.

*As sinopses são das produtoras e distribuidoras.

Se Beber, Não Case Quando Doug está prestes a se casar, seus amigos Phil e Stu decidem que a despedida de solteiro será inesquecível. Para isso, eles organizam uma viagem em que os três passarão uma noite juntos em Las Vegas, onde qualquer coisa pode acontecer.

Nacho Libre Ignácio é frade e também cozinheiro de um monastério mexicano. Um dia ele decide, às escondidas, tornar-se um competidor de lucha libre, para melhor alimentar as crianças que ali vivem e conseguir glória. Para tanto, ele convoca Esqueleto para ajudá-lo no ringue como seu parceiro.

Ace Ventura — Um Detetive Diferente Ace Ventura é um detetive atrapalhado, especializado em desvendar crimes envolvendo animais. Seu primeiro trabalho é descobrir o que ocorreu com um golfinho, mascote do time de futebol americano Miami Dolphins que aparentemente foi sequestrado.

Apertem os Cintos… O Piloto Sumiu O piloto Ted Striker, ex-combatente de guerra, é forçado a assumir os controles de um avião quando a tripulação sucumbe à comida contaminada. Elaine, sua namorada, tem de ser aeromoça e co-piloto. Juntos, eles vão tentar salvar os passageiros e terminar o voo com sucesso, mas existe um problema: ele é neurótico.

Todo Mundo em Pânico Uma estudante é encontrada morta fazendo um grupo de adolescentes acreditar que há um assassino mascarado entre eles. A desastrada heroína Cindy e seus amigos tentam se proteger enquanto buscam o culpado.

Top Gang: Ases Muito Loucos Sean Topper Harley é um piloto de avião bastante arrogante, principalmente porque deseja superar a fama do pai que era a de um piloto desastrado. Ele, então, é chamado para cumprir uma missão: Destruir as plantas nucleares de Saddam Hussein.

Austin Powers: Um Agente Nada Discreto Na década de 1960, o agente Austin Powers foi congelado depois que seu maior inimigo, o dr. Evil, fugiu em uma nave espacial. De volta aos anos 90, o agente e seu inimigo voltam a se enfrentar e, ao mesmo tempo, têm que se adaptar aos novos tempos.

O Jovem Frankenstein Ao receber o testamento de seu avó, o professor universitário dr. Frederick Frankenstein faz a viagem que mudará sua vida: vai à Transilvânia para reivindicar a herança. Após uma exploração noturna, Frederick encontra o livro intitulado “Como Consegui”, de seu avô, e inicia uma aventura para realizar o maior dos experimentos: dar vida a um tecido inanimado.

Monty Python em Busca do Cálice Sagrado O Rei Arthur está à procura de cavaleiros que possam acompanhá-lo em uma importante jornada: a busca do Santo Graal. Sir Lancelot, o Bravo; Sir Robin, o Não-tão-bravo-quanto-Sir Lancelot; Sir Galahad, o Puro e outros cavaleiros se dispõem a participar da busca real.

O Grande Lebowski Jeffrey Lebowski é um desempregado convicto, que chama a si mesmo de “The Dude” e passa os dias ouvindo rock e usando drogas. De repente, desconhecidos invadem seu apartamento cobrando uma grande dívida. Como não conseguem nada, um deles faz xixi no tapete de Lebowski, que fica furioso. Depois, ele descobre que os cobradores estavam em busca de um milionário com o mesmo nome que o seu. Então, Jeffrey vai atrás do xará buscando compensação pelo constrangimento que passou.

O Auto da Compadecida As aventuras dos nordestinos João Grilo, um sertanejo pobre e mentiroso, e Chicó, o mais covarde dos homens. Ambos lutam pelo pão de cada dia e enganando a todos do pequeno vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba.

Corra que a Polícia Vem Aí O filme mostra a rotina do atrapalhado policial Frank Drebin, que precisa impedir um atentado contra a rainha Elizabeth 2.ª, perpetrado por um jogador de beisebol manipulado pelo vilão Vincent Ludwig. Enquanto investiga, Frank se apaixona por uma integrante da quadrilha de Vincent incumbida de atraí-lo a uma cilada.

Loucademia de Polícia O prefeito resolve mudar a lei, afirmando que fatores como sexo, peso e inteligência não devem influenciar nas aplicações para a força policial. Liderado por Carey Mahoney, um grupo de jovens incompetentes, mas de bom coração, ingressa na Academia de Polícia para o desespero dos instrutores, que buscarão impedir de toda as formas as brincadeiras da turma.

Debi & Loide: Dois Idiotas em Apuros Lloyd e Harry são dois homens extremamente estúpidos que decidem atravessar o país até as montanhas de Aspen, no Colorado, para devolverem uma maleta que Mary Swanson, mulher por quem Lloyd se apaixonou, teria esquecido no aeroporto antes de viajar. Na verdade, a mala foi deixada de propósito para pagar o resgate do marido dela, que foi sequestrado.

Cegos, Surdos e Loucos Os amigos Wally e Dave trabalham juntos em uma banca de jornal. Dave é surdo e Wally é cego. Perto da banca, ocorre um assassinato e os dois são declarados suspeitos pela polícia. Enquanto fogem dos agentes, Wally e Dave procuram uma forma de provar que são inocentes.

Top Secret — Superconfidencial Paródia inspirada nos filmes de guerra e Elvis Presley, o filme conta a história do astro de rock americano Nick que participará de um festival na Alemanha Ocidental. Mas Nick não esperava que o festival fosse apenas um disfarce para um ataque a submarinos.

Três Amigos Doug Madsen, Woody Stevens, Bobby Davis e Dudley Frank são amigos veteranos que se vestem como motoqueiros radicais. No entanto, em busca de aventura, eles resolvem pegar a autoestrada, mas se metem em encrencas quando encontram uma violenta gangue de motoqueiros do México conhecida como Del Fuegos.

Máfia no Divã O crime organizado de Nova York está prestes a perder um de seus maiores chefões. Não que a sua vida corra perigo. Mas porque está à beira de um ataque de nervos. Assim, decide consultar secretamente um conceituado terapeuta da cidade.