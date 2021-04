Os 8 indicados a Melhor Filme do Oscar 2021 e onde assisti-los

A cerimônia do Oscar, evento mais prestigiado do audiovisual, está marcada para 25 de abril. Até lá, dá tempo de assistir os principais longas do prêmio, que concorrem na categoria de Melhor Filme. Mesmo depois do evento, vale a pena conferir cada indicado, pois as produções sempre se destacam pela qualidade e abordam temas relevantes. Para ajudar os cinéfilos, a Bula elaborou uma lista com a sinopse de todos os filmes e a recomendação de onde assisti-los. Alguns já estão disponíveis em serviços de streaming, como “O Som do Silêncio”, de Darius Merder, que faz parte do catálogo do Amazon Prime Video; e “Os 7 de Chicago”, de Aaron Sorkin, uma produção Netflix.

Mank, de David Fincher — Netflix O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.

Meu Pai, de Florian Zeller — Now, iTunes ou Google Play Anthony tem 81 anos de idade e mora sozinho em um apartamento em Londres. Sua filha, Anna, deseja que ele tenha um cuidador, mas Anthony se recusa a aceitar. Agora que está de mudança para Paris, Anna insiste que o pai tenha um enfermeiro e procura alguém qualificado para contratar. Enquanto tenta entender as mudanças em sua vida, Anthony sofre com confusões mentais e começa a duvidar das intenções de todos, até de si mesmo.

O Som do Silêncio, de Darius Merder — Amazon Prime Video Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

Os 7 de Chicago, de Aaron Sorkin — Netflix Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

Bela Vingança, de Emerald Fennell — Estreia em maio nos cinemas Todos diziam que Cassie era uma jovem promissora, até o dia em que um evento doloroso mudou abruptamente o seu futuro. Agora, ela é uma mulher traumatizada que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando algum homem com más intenções se aproxima de Cassie e tenta abusá-la, ela se vinga sem nenhuma piedade

Judas e o Messias Negro, de Shaka King — Em cartaz nos cinemas O filme acompanha a história de ascensão e queda de Fred Hampton, ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do movimento dos Panteras Negras no fim dos anos 1960. Os atos de Fred chamam a atenção de J. Edgar Hoover, chefe do FBI, que resolve colocar um agente dentro do movimento, com o objetivo de conseguir mais informações. William O-Neal, o agente infiltrado, acaba simpatizando com o discurso de Fred Hampton.

Minari, de Lee Isaac Chung — Em cartaz nos cinemas “Minari” se passa na década de 1980 e acompanha uma família coreana que se muda para uma pequena fazenda no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, em busca do “sonho americano”. O pai usou todas as economias da família para comprar a terra e fazer uma lavoura. David, o filho caçula, está entediado com a sua nova rotina, mas a situação muda com a chegada de sua avó, uma mulher engraçada e muito amorosa.