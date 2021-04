10 melhores filmes novos para ver em 2021 no Amazon Prime Video

No Amazon Prime Video, é possível encontrar vários dos melhores filmes da atualidade, tanto os mais famosos de Hollywood quanto as preciosidades do cinema independente. Para os assinantes que procuram as melhores opções do catálogo, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes novos que estão disponíveis no serviço de streaming. A seleção abrange longas de diferentes gêneros, todos lançados nos últimos anos e bem avaliados pela crítica especializada. Entre eles, destacam-se “O Capitão” (2020), de Robert Schwentke; “O Som do Silêncio” (2020), de Darius Merder; e “Entre Facas e Segredos” (2019), de Rian Johnson. Os títulos estão organizados por ano de lançamento e ordem alfabética.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

O Capitão (2020), Robert Schwentke No fim da Segunda Guerra Mundial, os Aliados exigem que o exército alemão se renda. Qualquer soldado separado é um potencial desertor e traidor. Enquanto escapa das patrulhas, Willi Herold, um jovem de 19 anos, encontra o uniforme abandonado de um capitão altamente condecorado. Vestido com a roupa e se passando por capitão, Willi consegue juntar outros desertores para completar uma tarefa supostamente dada pelo próprio Hitler.

O Refúgio (2020), Sean Durkin Rory O’Hara é um carismático empreendedor britânico que vive nos EUA há dez anos. Ele decide voltar para seu país, levando sua mulher americana, Allison, e os dois filhos. Rory acredita que terá melhores oportunidades de negócio no Reino Unido, mas seus planos não se concretizam e ele gasta compulsivamente o dinheiro da família. Enquanto isso, Allison se sente isolada e se incomoda com as atitudes de Rory.

O Som do Silêncio (2020), Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

Tenho Medo Toureiro (2020), Rodrigo Sepúlveda Urzúa Em meio à turbulência da ditadura de Pinochet no Chile nos anos 1980, La Frente é uma travesti idosa que vive na periferia de Santiago e sobrevive fazendo pequenas costuras para mulheres ricas. Um dia, um guerrilheiro chamado Carlos salva La Frente de ser presa pela polícia. Ela fica seduzida pela coragem do rapaz e se apaixona por ele. Carlos, então, pede que a travesti esconda para ele algumas caixas com armas da resistência contra Pinochet.

Tio Frank (2020), de Alan Ball Em 1973, a adolescente Beth Bledsoe deixa sua cidade, na zona rural dos EUA, para estudar na Universidade de Nova York, onde seu tio, Frank, é um reverenciado professor de literatura. Beth se aproxima de Frank e descobre que ele é gay e vive com seu parceiro de longa data. Quando o pai de Frank e avô de Beth morre, eles decidem voltar ao interior. Ao lado do marido, o professor precisa encarar a família pela primeira vez em anos.

Uma Noite em Miami (2020), de Regina King Em 1964, Cassius Clay (Muhammad Ali), ganha visibilidade após participar do Miami Beach Convention Center e sair como vencedor de sua categoria. Ele comemora seu primeiro título mundial em um pequeno hotel que aceita negros, ao lado de seus grandes amigos: o músico Sam Cooke, conhecido como o rei do Soul; o ativista Malcolm X e o jogador de futebol americano Jim Brown.

Adeus, Professor (2019), Wayne Roberts Richard Brown é um professor universitário que é diagnosticado com câncer terminal. Segundo o médico, sua expectativa de vida é de apenas seis meses. Decepcionado por não ter vivido como queria, Richard aproveita seus últimos dias com intensidade, deixando para trás todos os seus medos e preconceitos. Além disso, ele aconselha seus alunos a não cometerem os mesmos erros que ele.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

Justiça Brutal (2019), S. Craig Zahler O veterano policial Brett Ridgeman e seu parceiro de trabalho, Anthony Lurasetti, são admirados na corporação. Mas quando um vídeo de suas táticas de coerção brutais vira notícia, eles são demitidos. Precisando de dinheiro urgentemente e sem outra opção de trabalho, Brett e Anthony decidem entrar para o mundo do crime. Brett consegue pistas sobre um ambicioso assalto a um banco e planeja roubar o dinheiro dos ladrões.